Özvegy nőt szeret Körtvélyessy Zsolt: Majdnem egy időben halt meg a férje a feleségemmel

Április 2-án tölti 82. életévét Körtvélyessy Zsolt. Csaknem hatvanéves pályafutása után sem gondol a visszavonulásra, egész életét a színjátszás töltötte ki és szeretné, ha ez így is maradna.

Addig élek, ameddig játszhatok. Nekem nem teher, még a maga nehézségeivel együtt sem. Időnként némi belső küzdelemmel jár, amikor felteszem magamban a kérdést, vajon nekem való-e a szerep, meg tudom-e csinálni?

Mindig ez volt az életem, és addig jó, ameddig van mit csinálni, de ami ennél is fontosabb, hogy szükség van rám. A visszajelzések pedig ezt mutatják. Maximalistaként sokszor kegyetlen és kritikus tudok lenni magammal, ami nem mindig jó. Gyönyörű pálya van már mögöttem, hiszen igazi színészóriásokkal álhattam színpadra. Sokat tanultam tőlük, és azoktól a kiváló rendezőktől, akikkel együtt dolgozhattam – mesélte a Borsnak.

Közel hatvan éve van a pályán, továbbra sem tervezi a visszavonulását Fotó: Petőfi Népe

Unokája jelenti számára legnagyobb boldogságot

Jelenleg is a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban, két darabban játszik. Sokat ingázik a két város között, de csöppet sem bánja.

– A Macbethben játszom egy szerepet, nagyon jól érzem benne magam. Izgalmas előadás született belőle. Nemrég egy idősek otthonában, most pedig egy kecskeméti iskolában lépek fel a Valamit mégis kéne tennem című önálló estemmel. Tartalékban van Az őrült naplója előadásom is, amit 2-3 éve nem csináltam, de szeretnék még ezzel is a nézők elé állni – fűzte hozzá a színművész, akinek szakmáját tekintve nem maradt hiányérzete.

Körülbelül 300 szerepet játszottam el, rengeteget filmeztem. Számomra sosem az a lényeg, hogy mit játszom, hanem hogy ki rendez, kik a partnereim, és olyan legyen a darab, ami közel áll hozzám.

Az önálló estjeimmel is megpróbálom az értéket közvetíteni, a mai világban pedig erre van leginkább szükség. Szeretnék az életem hátralévő részében is jókat játszani, a legnagyobb vágyam is ehhez kapcsolódik: az unokám láthasson még színpadon, de hat-hét éves koráig erre még várnom kell – mondta mosolyogva.

Zsolt lánya, Kinga két és fél éve ajándékozta meg unokájával. A színész életében rengeteg boldogságot hoz Lili.

Sokat találkozunk, gyakran meglátogatom őket. Egy igazi kis tündér az unokám, mindig feldob, sokat játszunk, és olyan értelmes, hogy egyre könnyebb vele kommunikálni.

Nyitott kisgyerek, és gyönyörű! Kötődünk egymáshoz, akármikor megyek hozzájuk, már az ajtóban vár, sikít, ugrik a nyakamba, ölel és puszilgat – mesélte a boldog nagypapa.

Feleségét, Egerszegi Juditot 2020 decemberében veszítette el Fotó: Család barát

Felesége elvesztése után újra boldog

Körtvélyessy Zsolt nehéz éveket tudhat maga mögött, mert ugyanabban az évben, amikor unokája született, koronavírus következtében elvesztette imádott feleségét, Egerszegi Juditot. Rá fél évre szintén a járvány ragadta el a testvérét. A sok keserűség után újra boldog, mint mondja, rá is fér a nehéz időszak után.

– Csodálatos volt a házasságom, sokáig gyászoltam a feleségemet, de újra tudok mosolyogni. A párommal már együtt élünk – mondta sejtelmesen Zsolt, aki kérdésünkre csak néhány dolgot árult el választottjáról. – Ő nem szakmabeli, és úgy ötven éve ismerjük egymást.

Nagyon jól megvagyunk együtt, boldog vagyok. Majdnem egy időben halt meg a férje a feleségemmel, sok párhuzam van az életünkben. Menedzserként mindig is zenével foglalkozott, így ma már a komolyzenei koncertek közös programmá váltak.

Ha időnk engedi, együtt próbáljuk felfedezni a magyar városokat, nekünk ez jelenti a kikapcsolódást. Nyáron voltunk Párizsban, szuper élményekkel gazdagodva tértünk haza. Egy fantasztikus ember, törődik velem. Természetesen nagyon sokszor álmodom és gondolok a feleségemre, ebből a szempontból mondhatni, hogy kettős életet élek – mondta érdeklődésünkre.

Tavaly októberben kórházba került Fotó: Bors

Nemrég operáción esett át

A Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló színművész kisebb panaszoktól eltekintve kitűnő egészségnek örvend. Ugyan nemrég egy kisebb beavatkozást végeztek rajta, mint mondja, nem kell nagy bajra gondolni.

Nyaki elzáródásom volt, októberben egy kisebb műtéten estem át. Fölvágták az ereket és kitisztították, pár napot kellett kórházban töltenem. Nagyjából rendben vagyok, majd még egy meglévő szívproblémával kapcsolatos vizsgálatra kell a közeljövőben visszamennem

– mesélte a színművész.

Zsolt megpróbál a mára és a jövőre koncentrálni, nem szeret nosztalgiázni. A születésnap környékén azonban ő is elgondolkodik a múlton, mi az, amit sikerült véghez vinnie, és mi az, amivel még tartozik önmagának. Szerencsére ezt a barátok nem hagyják.

Tizedikén a névnapom lesz, úgyhogy a hónap közepén egy összejövetel lesz nálam, megpróbáljuk megünnepelni az évfordulómat.

Nagy a baráti köröm, korombeli mérnökök, orvosok és ügyvédek személyében. Ilyenkor ők tájékoztatnak engem a világ dolgairól, én pedig őket a színházról. És ez nagyon jól működik úgy harminc éve. Klassz emberek – mesélte büszkén a színész.