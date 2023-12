Kellemetlen helyzetbe került Bódi Guszti: 10 ezer dollárt követelnek tőle a rajongók

Kínos szituációban találta magát Bódi Guszti. A napokban 65. születésnapját ünneplő mulatós zenész nevével visszaéltek, éppen karácsony előtt verték át pénzzel a gyanútlan rajongókat.

Bódi Guszti nevével csaló élt vissza: a zenésznek adta ki magát, s mesés összeget ígért a rajongóknak. (Fotó: Bors)

Csaló ígért pénzt

Furcsa felajánlás került ki a Facebookra Bódi Guszti nevében: tört magyarsággal ez a szöveg olvasható:

— Karácsonyi különlegesség! Az első 240 ember, aki azt mondta, hogy (Szia) 10 000 dollárt adtunk és őszintén, kezdje el most — szól a furcsa kiírás, ami átszámolva tehát közel négymillió forinttal kecsegtet.

Kétségtelen, hogy álprofilról van szó: a felhasználónak ez az egyetlen bejegyzése, és ez is meglehetősen szokatlan — mégis rajongók ezrei dőltek be, abban a hitben, hogy valóban Guszti áll a felhívás mögött, s valóban pénzt ad csupán egyetlen szóért. Valójában egy adathalász oldal áll a háttérben, regisztráció, és személyes-, így bankkártya adatok megadása szükséges.

„ Ezen már csak nevetni tudok ”

A Bors felkereste a mulatós zene nagyágyúját, aki ezt felelte:

— Ezen már csak nevetni tudok. Ünnepekkor mindig előkerülnek a csalók, akik visszaélnek a nevemmel. Margó és Csabi nem győzik kiírni a saját oldalukra, hogy senki dőljön be. És mégis! Már többen hívtak is a napokban, hogy behajtsák rajtam az ígért pénzt!

Hogy gondolják, hogy egyetlen szóért majd adok tízezer dollárt?

— fakadt ki Guszti.

— Van nekem elég rokonom, akiket támogathatok, vagyunk vagy ezerötszázan. Mi is szegénységből jöttünk, az természetes, hogy a családomnak segítek, különösen a bátyámnak, akivel 15 évig egy ágyban aludtunk, úgy szeretem, mint az életemet — mondta Guszti, majd hozzátette, rászorulókat is gyakran támogatnak.

Sokat segít a Bódi-család

— Ünneptől függetlenül is jótékonykodunk. Az elmúlt évtizedekben 500 jótékonysági akción vettem részt, gyerekotthont látogattunk, de fát, ruhát és élelmiszert is vittünk családoknak — sorolta Guszti, akinek fia, Csabi is követi ezt a hagyományt, évente többször segít a rászorulókon.

Bódi Guszti és családja több száz alkalommal segítette már a rászorulókat. (Fotó: Szabolcs László)