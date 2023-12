Ilyen szexi mikuláslányt sem láttál: Horváth Gréta nekivetkőzött

Én sokszor kaptam meg azt, hogy "kalácsképű". Nincs keskeny arcom, széles az állkapcsom és gribedlim is van. Utólag persze mind a kettőért hálás vagyok mert szerintem baromi sexi. Viszont a sok ilyen "kerekfejű" kedves "dícséret" beégett. Falun is előszeretettel mondták azt, "jajj de kis combos menyecske vagy". Természetesen ez nem bántásnak volt szánva, de tudom azt is ki milyen ruhában volt, honnan sütött a nap, mert beégett. Ezen már nem kell szoronganom, felnőttem és elégedett vagyok magammal, maximálisan.