Horváth Grétát kalácsképűnek nevezték a gimiben

Horváth Gréta teljesen megváltozott az utóbbi időben, rengeteg pluszkilótól is megszabadult, és most bomba formában van. Azonban sokszor illetik a mai napig kritikával, aminek persze nem ad sok teret. Az influenszer a minap egy volt osztálytársával futott össze, akivel szóba kerültek az iskolás emlékek is. Gréta elárulta, hogy már a gimnáziumban is rengeteget csúfolták.

Gréta büszke külsejére, ami miatt rengeteg bókot zsebel be a közösségi médián (Fotó: Instagram)

– A napokban egy gimis osztálytársammal beszélgettem, akivel szóba jöttek a gimis évek nehézségei. Sok év telt el azóta, de az akkori bántás, testszégyenítés még a mai napig él bennem. Sokszor fel sem fogják a gyerekek, vagy a felnőttek, hogy egy "ártatlannak" tűnő beszólással még sok sok év után is küzd az ember, aki kapja. A közöségekben mindig vannak gyengébbek, ez az állatvilágban is így van. Habár ott a fizikum és a teljesítőképesség a mérvadó, és nem az ha hiányzik a madárnak 2 tolla!

Én sokszor kaptam meg azt, hogy "kalácsképű". Nincs keskeny arcom, széles az állkapcsom és gribedlim is van. Utólag persze mind a kettőért hálás vagyok, mert szerintem baromi sexi. Viszont a sok ilyen "kerekfejű" kedves "dicséret" beégett. Falun is előszeretettel mondták azt, "jajj de kis combos menyecske vagy". Természetesen ez nem bántásnak volt szánva, de tudom azt is, ki milyen ruhában volt, honnan sütött a nap, mert beégett. Ezen már nem kell szoronganom, felnőttem és elégedett vagyok magammal, maximálisan. Viszont emlékszem! Én nem felejtek...

– írta Gréta, aki azt is hozzátette, hogy már sokkal inkább az ellenkezőjét kapja meg, és arra buzdítja az embereket, hogy senki ne tegyen megjegyzéseket másokra.

Látszanak a hegek

Gréta láthatóan egyre jobban élvezi, hogy mára a férfiak álma. Ezért nemrég egy igen szexi képet tett közzé magáról, amin a dögös fekete fehérneműszettet egy vállára kapott szőrmével tette izgalmasabbá, a vörös rúzs pedig csak hab volt a tortán. Gréta nemrég kendőzetlen őszinteséggel, részletesen számolt be hasplasztikájáról, a gyógyult eredményt pedig egy fotózáson örökítette meg. Azonban egy kommentelő meg is kérdezte, hogy a műtéti heg direkt látszik-e?

– Azért a vágás lent még nagyon látszik. Direkt nincs retusálva? – kukacoskodott egy kommentelő, mire több hozzászóló is Gréta védelmére kelt, elmagyarázva: a celebnő alighanem szándékos nem rejtette el a vágást, aminek az új alakját és önbizalmát köszönheti végeredményben.