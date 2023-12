„Túl sokat adtam neked az életemből" - vége Mandula Ádám kapcsolatának

Múlt héten robbant a hír, hogy Mandula Ádámot ámokfutása miatt letartóztatta a rendőrség. Az egykori valóságshow-szereplőt azért fogta el a rendőrség, mert Budaörsön karddal mászkált az utcán és ezt megelőzően albérletének erkélyéről lövéseket is leadott. Ádám tettei annak fényében nem meglepőek, hogy előtte a közösségi oldalára is több olyan videót posztolt, ahol szinte önkívületi állapotban, zavartan viselkedett. Bár folyamatosan csúszott le a lejtőn botrányos viselkedésével az utóbbi időben, és korábban is volt összetűzése a hatóságokkal, senki nem tudta a rajongók közül, hogy ez az önromboló viselkedése miért került újra előtérbe.

Mandula Ádám alól teljesen kicsúszott a talaj az utóbbi időben. (Fotó: Ripost)

„Nem akarok többet adni az életemből”

A rapper életében egy időre úgy tűnt, hogy visszaállhat a rend, ugyanis hosszú idő után egy 19 éves fiatal lány személyében rátalált a szerelem! Új kedvesével, Rékával már a közös jövőjét tervezte a lecsúszott sztár és követői is bízhattak abban, hogy ezúttal az élete egyenesbe jön. Azonban a napokban Réka egy sokat mondó képet rakott ki az Instagramjára, amiből egyértelműen azt gondolhatja az ember, hogy nem bírta szerelme ámokfutását, és szakított vele.

A legjobbat kívánom neked, de már nem akarok többet adni az életemből. Eddig is túl sokat adtam neked az életemből. Nem akarlak elveszíteni, de nem is szeretnék veled lenni

– írta Ádám volt szerelme angolul, aki azóta privátra állította közösségi oldalát.

Korábban igyekezett megvédeni Ádámot

Ádám ámokfutásának a híre gyorsan eljutott a rajongókhoz is, akiknek Réka eleinte még meg akarta magyarázni párja félelmetes viselkedését. Korábban azt írta, hogy azért viselkedett az utóbbi időben, mert kisfia nagyon hiányzik neki.

„Nem voltam ott, mikor elvitték, dolgoztam. Egyébként egyáltalán nem vagyok hasonló állapotban, mint ő. […] Neki sok gondja van, amit magába fojt, de persze nem kellene akkor sem ennyit innia, mert teljesen kifordul önmagából. Összedönti mindazt, ami az eddigi igyekvésével felépített. Iszonyúan hiányzik neki a fia, nem itt akar már tartani, ezért is van ki ennyire" – írta az eset után Réka az Instagram oldalán.