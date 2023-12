Ferenc pápa már a temetését szervezi

Ferenc pápa meg akarja reformálni a temetkezési ceremóniát a Vatikánba. Míg az elmúlt 100 évben minden pápát a Vatikán területén helyeztek örök nyugalomra, addig ő azt szeretné, hogy a Vatikánon kívül, a római Santa Maria Maggiore Bazilikában temessék el. Az újításról már a Vatikán ceremónia mesterével, Diego Ravelli érsekkel is tárgyalt, és közösen szeretnék kitalálni, hogy hogyan lehetne a bonyolult és időigényes pápatemetést a lehető legjobban leegyszerűsíteni.

Ferenc pápa a temetése kapcsán is újításokat fog bevezetni /Fotó: AFP

Mindenkit megnyugtatunk, Ferenc pápa - aki a hétvégén fogja tölteni a 87. életévét - jó egészségügyi állapotnak örvend, felépült a nemrég kiújult hörghurutjából is, azonban előre akar tervezni még életében a temetésével kapcsolatban.

A sok más területen is újító felfogású pápa azért a Santa Maria Maggiore Bazilikát választotta magának, mert mindig ott imádkozik a külföldi útjai előtt és után is. Magát a gyászszertartását pedig a Szent Péter téren tartják majd a hagyományoknak megfelelően - számolt be róla a Reuters.