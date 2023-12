Nem csak a milliókkal tért haza a Farm VIP győztese – Elárulta, mihez kezd a pénzzel

Az egyik az, hogy az emberek egy bizonyos cél érdekében sokszor tesznek olyat, ami akár a természetük ellen megy, ezt természetesen magamra is értem. A másik, hogy sokkal több önbizalmamnak kéne lennie az életben. A műsorban is sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy már azt hittem nem tudom tovább csinálni és mégis többre voltam képes. A harmadik talán a legfontosabb, hogy mint fogyasztói társadalomként nagyon bele vagyunk kényelmesedve a dolgokba. Jó lenne akár a gyerekeknek, vagy a felnőtteknek egy olyan tábor, ahol kicsit kipróbálhatják milyen is így az élet