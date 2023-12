Balogh Edina: "Még mindig keresem a magyarázatot arra, hogy bírtam ilyen sokáig"

Hatalmas fordulatokat láthattak a nézők a legutóbbi Farm VIP adásban, amiben két versenyző búcsúzott a műsortól. Balogh Edina volt az egyik kieső, aki rettentően sok időt, öt és fél hetet töltött a versenyben, távol a gyerekeitől, ami bevallása szerint lelkileg volt igazán megterhelő, miután már túllépte a fizikális korlátait.

Balogh Edina most volt gyerekeitől távol először ennyi időt - Fotó: TV2

„Még most sem térek magamhoz teljesen a Farm után, pedig már eltelt szinte öt hónap a forgatás óta. Még mindig keresem a magyarázatot arra, hogy bírtam ilyen sokáig. Most először voltam a gyerkőcöktől távol ilyen sok időt. Mindemellett borzalmasan megterhelő volt nem csak fizikailag, hanem a hetek múlásával lelkileg is egyre jobban ez az időszak” – kezdte a színésznő a Borsnak, aki elmondta, a tévénézők tévesen látják, ha szerintük bárkire is igaz lenne a versenyzők közül a lusta jelző.

Senkire nem haragszik Balogh Edina

Edina nem egy haragtartó típus, sőt nem is történt olyan dolog vele, ami miatt bárkit is utálnia kellene, de azért voltak számára is meglepetések.

„Én úgy érzem, hogy nem tudok haragudni senkire. Senkivel szembe nem alakult ki rossz érzésem és mindenki szemébe beletudok nézni, így utólag is. Persze, miután visszanéztem az adásokat értek meglepetések, amik sértőek voltak számomra, de nem vagyok haragtartó típus és nem is szeretek rosszban lenni senkivel. Például Ferinek volt olyan interjúja, amiben azt éreztem, hogy sértően nyilvánult meg rólam” – jegyezte meg a színésznő, aki elárulta, a következő időszakban, ha kap még számára szimpatikus felkérést, akkor láthatjuk majd a tévéképernyőn biztosan.