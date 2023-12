"Azonnal megvolt köztünk a kémia" – Tóth Andi valóra váltotta a fiatal énekes álmát

Néhány napja derült ki, hogy Karapancsev Kristóf nem mással lép színpadra a Sztárban Sztár leszek! december 3-i elődöntőjében, mint a Sztárban Sztár egykori ezüstérmesével, a megosztó, de vitathatatlanul tehetséges Tóth Andival. Bár az énekesnő egy korábbi bejelentése szerint visszavonult az énekléstől, és inkább a saját ruhamárkájára koncentrál, erre a felkésére nem tudott nemet mondani. A legendás rocknagyi, Tina Turner bőrébe bújik vasárnap este, míg Karapancsev Kristóf Eros Ramazzottiként igyekszik majd lenyűgözni a Mestereket és nézőket.

Valóra vált Karapancsev Kristóf álma Fotó: TV2

Egy álom vált valóra

Majka csapatának versenyzője a Borsnak elárulta, óriási öröm és megtiszteltetés számára, hogy Andival énekelhet, ugyanis nagyon nagyra tartja őt, sőt, azt sem titkolta, néhány évvel ezelőtt már eljátszott a gondolattal, hogy egy szép napon együtt lépnek majd színpadra.

– Nem túlzok, egy álom vált ezzel valóra, és alig várom a vasárnapot! Elképesztően tehetségesnek tartom Andit, és a közös munka során rögtön egymásra hangolódtunk, azonnal megvolt köztünk a kémia. Andi nagyon közvetlen volt, és rengeteget segített, alig várom, hogy a nézők is meglássák a végeredményt

– lelkendezett Kristóf, aki már körülbelül egy hete nyugtalanul alszik, pontosan tudja ugyanis, hogy hamarosan a döntőjéhez érkezik a TV2 nagyszabású tehetségkutatója, így véget ér az életének egyik legnagyobb kalandja.

Kristóf már alig várja, hogy Tóth Andival lépjen színpadra Fotó: Facebook

– Már most úgy gondolom, hogy hatalmas élmény volt, hogy részt vehettem a Sztárban Sztár leszek!-ben. Mégis kettős érzéseim vannak, hiszen kicsit szomorú is vagyok, hogy lezárul egy időszak. Ám ez persze valami újnak a kezdete is, és alig várom, miket tartogat még számomra az élet. A műsor ugyanis eddig nem is látott kapukat nyitott ki előttem. Ami a döntőt és a fődíjat illeti, persze csalódott leszek, ha a végén nem az én nevem mondják, de mindent meg fogok tenni a végső győzelemért

– árulta el a Borsnak Kristóf, aki a duett mellett Lenny Kravitz bőrébe bújik majd most vasárnap.