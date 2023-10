Váradi Jani vallomása: „Teljesen padlóra kerültem”

Váradi Jani hatalmas meglepetést okozott Sztárban Sztár leszek! idei szériájában. Pápai Joci énekese nem csak tehetséggel van megáldva, de nagyszerű lélekkel és mély családcentrikussággal is. Kiderült, hogy Jani egy feltörekvő zenei pálya elé nézett, de bevallása szerint a Covid teljesen padlóra küldte karrierjét, és vele együtt őt is.

Váradi Jani többmilliós zenéket gyártott, majd a másik nap már munkát kellett keressen - Fotó: TV2

Többmilliós slágerek

Váradi Jani többmilliós hallgatottságú zenéket adott ki a járvány előtt zenésztársával. Rengeteg koncert és sok jó lehetőség, azaz fényes jövő állt előttük, de a Covid mindent felül írt egy pillanat alatt.

– Én a zenével főállásban dolgoztam pár hónapon keresztül, de amikor bejött a Covid, még egy zenei megjelenésünk volt és onnantól kezdve teljesen alábbhagyott a lendület. Mi csináltuk volna tovább, csak az élet nem úgy alakította több szempontból sem, hogy valóban is tovább menjen, sajnos megragadtunk – kezdte a Borsnak a harcos lelkű énekes.

– Teljesen elfogyott a motivációm és a lendület. Igazából teljesen padlóra kerültem. Pont akkor derült ki, hogy a feleségem terhes lett, így vissza is kellett azonnal állnom dolgozni abba a raktárba, ahol pont azért mondtam fel, mert beindult a zene. Szerencsére visszavettek dolgozni – vallott kendőzetlen őszinteséggel az énekes, aki próbált megoldást találni a helyzetre, de a családja nélkül reménytelen lett volna a küzdelem.

A bajban is mellette álltak

Janinak mindene a családja. Ők tartották benne a lelket és adtak támogatást, amikor fel kellett állnia a valóság szürreálisan fájdalmas pofonjából.

– A szüleim és a családom nagyon támogatók. Ők rengeteget segítettek a nehéz időszakban és megnyugtattak afelől, hogy minden rendben lesz a bevételszerzéssel és a zenével is egyaránt. Azért mindig próbáltam megoldást keresni, egyedül a zenére nem találtam olyan megoldást, amivel ez ilyen tempóban visszaépülhetett volna a járvány után – jegyezte meg a zenész, aki mindent az otthonába forgatna vissza, ha megnyerné a műsort.

Jani merész gondolatnak tatja a műsor megnyerését. (Fotó: Bors)

Visszaforgatná a főnyereményt

Az énekes nem mert még elgondolkozni azon, hogy milyen lenne hazavinni a főnyereményt, de elmondásai alapján, biztosan nem értelmetlenül költené el a több tízmilliós összeget.

– Nekem nagyon fontos a családom. Mi együtt lakunk nagycsaládostul egy telken, és ha megnyerném a húszmilliós fődíjat, akkor a pénz nagy részét ide is forgatnám vissza. Házfelújítás, majd lenne egy nagy családi autónk, beújítanék egy stúdióra is, mert ami most van, az nagyon csak egy alap felszereltség. Azt érzem, ezzel egy időre be tudnám biztosítani a zene előrehaladását és a családomnak is tudnék vissza adni – vallotta be Jani, aki minden héten hatalmas erőbedobással készül és gyakorlás közben mindig a családtagjai pontozzák.