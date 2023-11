Vége: szomorú hírt közölt Fekete Dávid

Fekete Dávid nemrég nagy örömmel számolt be arról, hogy újra rátalált a szerelem, és ugyan az elején vannak a kapcsolatuknak, de nagyon különleges az, amit köztük van. A nála 10 évvel fiatalabb Réka még az énekes gyermekeivel is nagyon jól kijött, és úgy tűnt, hogy ez egy igazán nagy szerelem lehet, ráadásul első látásra – de most szomorú hír jött.

Fekete Dávid a közösségi oldalán jelentette be, hogy szakítottak, többé nem alkotnak egy párt. Részleteket nem árult el arról, hogy pontosan miért döntöttek így, de a búcsúposztjából kiderült, hogy békével váltak el egymástól:

Sokan kérdeztétek, miért kerültek le a közös képeink a párommal, aki már mostanra a volt párom. Semelyik újságnak nem szeretnék nyilatkozni, mert tiszteletben tartom azokat a dolgokat, amelyek, csak a kettőnk, közös érzései, emlékei. Nem váltam el haragban és nem kívánok neki semmi rosszat. Egyéb okból kellett meghoznom ezt a döntést és kívánom, hogy legyen boldog és sok szép pillanatot éljen még át az életében, akár a régi, vagy akár egy új kapcsolatával.

Itt lehet megtekinteni Fekete Dávid posztját: