Újabb nagy elválás előtt áll Rékasi Zsigmond

Az első autó meghatározó szerepet tölt be az ember életében, ezzel Rékasi Zsigmond sem volt másként. Azonban nemrég úgy döntött, hogy megválik szeretett tűz piros autójától, amihez számos élménye köthető.

–Nagy szerelem volt az első autóm, még a szüleimmel közösen vettük. Rengeteg fantasztikus emlékem fűződik hozzá – kezdte a Borsnak Zsigmond, aki azt is hozzátette, hogy véleménye szerint egy fiatalnak hatalmas lépés a saját autó, ami egy szabadság egyik formája.

Bár nehezen indult a kapcsolatunk, mindig meg voltam elégedve vele. Ezzel az autóval fedeztem fel Magyarország és Budapest szépségét, adományokat, hadi tudósítókat vittem a magyar-ukrán határra, amikor kitört a háború

– folytatta a fiatal vállalkozó, aki azt is elmondta, hogy nagy változás volt számára az autós társadalom részévé válni. Így teljesen más képet kapott a főváros szépségéről, mint korábban, amikor tömegközlekedéssel utazott. Ellenben Zsigmond azt is elmondta, hogy bár rengeteg élmény fűzi az autóhoz, csak használati eszközként tekint rá.

– Megtanultam, hogy ne a tárgyakhoz kötődjek, hanem az emberekhez és az élményekhez. Nem vagyok materialista típus! Egy jó beszélgetést, élményeket sokkal többre értékelek – mesélte el álláspontját.

Az újról is vannak már elképzelései

Amellett, hogy a régi autójának megfelelő tulajdonost találjon, Zsigmondnak már határozott elképzelése van arról is, hogy milyen autót szeretne.

– Vannak már potenciális jelöltek a következőre, de babonából nem szeretnék róla beszélni. Persze vannak olyan típusok, mint az olasz autók, amiket nagyon szeretek. De első sorban vállalkozóként muszáj azt figyelembe vennem, hogy több embert is magammal kell vinnem. Nem mondhatom azt az egyik emberemnek, hogy nem férsz be, oldja meg a helyszínre jutást – osztotta meg kollégánkkal Rékasi Zsigmond, aki azt is elmondta, hogy határozott célja, hogy egyszer édesanyját egy cabrioval ajándékozza meg.