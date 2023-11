Le kellett állítani a forgatást! Csúnya balesetet szenvedett a TV2 sztárja

Aki nézi a Párharcot, látja, hogy a feladatok egyre csak nehezednek, ráadásul ez nem csak fizikálisan, de mentálisan is leszívja a versenyzőket. Magamon is észrevettem, hogy sokszor figyelmetlenebb voltam, kapkodtam, éppen ezért sikerült összeszednem egy csúnya sérülést is...