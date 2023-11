Kamerák előtt esett egymásnak a TV2 sztárpárja

Tuvic Aleksandra és Gelencsér Kornél már többször is összekapott a Párharc kamerái előtt. Legutóbb egy rövid játék alatt, amiben azt tesztelték, ki mennyire ismeri a másikat. Kornél sajnos elbukott, amire párja nagyon dühösen reagált. A veszekedések ma este is folytatódnak, sőt egy pillanatra még a párcsere is felmerül!

A Párharc egyik párja folyton tépi egymást (Fotó: TV2)

Kornél mindent elront

Egy izgalmas feladat folyamán eltévesztik egymás becenevét, ami erősen megalapozza Szandi hangulatát. Még a fiú kiengesztelésének se enged. A műsorvezető, Stohl András rögtön meg is kérdezte tőle, hogy mit rontott el Kornél, de a lány elég tömör választ adott:

Mindent! Mit csinált egyáltalán jól? Mindent elrontott.

Röviden, de annál határozottabban azt is hozzátette, hogy olyan opció bizony nincs, hogy valamit ő maga rontott volna el. Így egyáltalán nem csattant csók a játék végén, bár a srác kezdeményezte a dolgot.

Szandi és Kornél a Párharc szereplőinek bemutatásán Stohl Andrással (Fotó: BS)

Párcsere?

A páros között a feladat második felében is megmaradt a feszültség. Szóval Szandi egyáltalán nem lelkesedett a folytatásért, amit Kornél is érzékelt, így óvatosan fel is tette a nagy kérdést:

Párt nem lehet cserélni?

A levegő szó szerint megfagyott, majd a kínos kérdést Szandi, és Stohl András is hallgatással válaszolta meg. Kis idő után a műsorvezető érezte, hogy valamit lépni kell, és próbálta elterelni a szót a játék szabályait magyarázva.

Egyébként a konfliktus kibontakozását, majd a helyzet tisztázását végig követhetik a nézők ma este, fél 10-től a TV2 csatornáján. Ráadásul az is kiderül, melyik páros lesz az egyik párbajozó ezen a héten.