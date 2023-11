„Váratlan stílus, de erős” – Tolvai Reni megmutatta új külsejét, rajongói alig találják a szavakat

Tolvai Reni mindig is gyönyörű volt, még akkor is, amikor a küzdött a felesleges kilóival, amióta azonban sikerült tőlük megszabadulnia szépsége mellé már egy bomba alak is társult.

Tolvai Reni mindenkit meglepett Fotó: Facebook

A kemény munka gyümölcsét pedig a 32 éves énekesnő mellett rajongói is élvezik, hiszen Reni több mint 20 kilós fogyása után előszeretettel választ szexi ruhadarabokat, amit követőivel is rendszeresen megoszt.

Tolvai Reni szinte felismerhetetlen

Most azonban kivételesen nem csodás melleivel vagy fenekével örvendeztette meg az követőtáborát, hanem új külsejével, amitől igencsak meglepődtek az emberek. Az énekesnő ugyanis egy teljesen új frizurával jelentkezett, az Instagramjára feltöltött videóján jól látszik, hogy színe mellett a fazonját is megváltoztatta.

Követői közül többen is írtak videó alá az új stílusa miatt, egyikük például így fogalmazott: