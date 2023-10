Óriási közfelháborodást okozott Tolvai Reni, így reagált a beszólásokra az énekesnő

A napokban jelent meg Tolvai Reni legújabb dala, aminek a címe: K*rvára fáj. Az énekesnőnek ezzel a szerzeménnyel elmondása szerint egy álma vált valóra, mégis sok negatív kommentet kap miatta, főleg a káromkodós cím miatt. Most Instagram oldalán reagált a támadásokra.

Tolvai Reni reagált.

Az énekesnő 24 órán keresztül elérhető Instagram sztoriban reagált néhány rajongójának, miután kérdezz-feleleket tartott.

Mit szólsz az óriási felháborodáshoz a dalod címe miatt? Szerintem zseni, mert real (valódi) vagy

– írták neki. Reni kendőzetlen keménységgel válaszolt, szó szerint brutálisan álszentnek nevezte az ilyen embereket, akik ezen kiakadnak. Véleménye szerint az emberek ezt a káromkodási formát többet használják, mint azt a szót: szeretlek. Úgy gondolja, mindig van és lesz is valami, amit egyesek szerint másképp kellett volna csinálnia.

Meg akarják mondani, hogy te hogyan fejezd ki magad a művészetedben. Mindenki hirtelen zeneszerző, szövegíró lett, stílus tanácsadó, koreográfus, hairstylist. Viszont nekem csak azokra az emberekre van szükségem, akik értenek engem

– zárta le a témát Reni.

Az énekesnőnél rákérdeztek mások is a csúnya szavakra a dalban. Reni elárulta, hogy készült belőle egy "tiszta" kiadás is, hogy az alkotás majd a rádiókban is megjelenhessen.