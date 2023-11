Megható üzenettel köszöntötte feleségét Schobert Norbi

Schobert Norbi és Rubint Réka kapcsolata, és a családi életük nem is lehetne kiegyensúlyozottabb és boldogabb. A boldogságukat nem is szeretik elrejteni a világ elől, és minden családi ünnepről megemlékeznek nyilvánosan is. Pénteken a fitnesz guru rakott ki egy érzelmes posztot Réka névnapjára, amit egy rövid emlékkel tett még édesebbé, ugyanis napra pontosan 22 évvel ezelőtt lett volna az első randevújuk, amit Réka lemondott.

22 éve él Norbi és Réka felhőtlen boldogságban (Fotó: Nagy Zoltán)

Ma Réka névnap van. 22 éve pont lemondta ezen a napon az első komoly randit, mert a vendégeivel ünnepelt. Ám másnap reggel hozzám költözött és azóta vagyunk egy Szerelmespár! Amikor a kiskori fotóját nézem, hát már kisfiúként is virágot vittem volna Neki az alsó tagozatba. Van, hogy ráébredsz, hogy az igaz szerelmek az égben köttetnek. 3 csodás gyereket szült nekem - erre vagyok a legbüszkébb - és ebből kettő már pont felnőtt és pont olyan szerelmes, mint mi.

Azt kívánom Nektek Fiatalok és Mindenkinek, hogy érezzék azt az érzést, amit mi! Réka jelentése: Reka, kispatak, kisfolyó. Hàt kispatak, átmostad az egész életem. Elsodortál minden akadályt, át tudtam kelni rajtad a legnehezebb pillanatokban. Oltottad szomjam, megvédtél mindentől és mindenkitől. Megmutattad mindig mi a helyes irány, amerre a patak csobog. Isten éltessen Névnapod alkalmából Szerelmem – írta Norbi a közösségi oldalán egy posztban, amihez több képet is csatolt családjáról, valamint gyermekei párjairól.

Ismerik a boldog párkapcsolat titkát

Norbi és Réka nem rejtik véka alá, hogy mennyire szeretik a másikat, és büszkék egymásra. Ezért hosszú kapcsolatuk kiegyensúlyozott és botrányoktól mentes, és tagadhatatlan, hogy csodálatosan passzolnak egymáshoz. Kapcsolatuk harmonikus, mindig szakítanak időt a romantikára, és látható, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy boldoggá tegyék egymást. Réka el is elárulta, mi a boldog és hosszú párkapcsolat titka:

"Jóban - rosszban, a legboldogabb, legönfeledtebb és a legnehezebb pillanatokban is a másikért élni… Ez a hosszú párkapcsolat titka… Van és létezik ilyen."