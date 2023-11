Schobert Norbi előző házasságáról vallott: ő a Réka előtti feleség

Nem könnyű évet fog zárni Schobert Norbi az idei szilvesztekor. Mint már korábban is, nagyon sok problémával kellett megküzdenie az üzletembernek, ugyanakkor ahogy mindig, most is bátran állta az ütéseket. Sok szörnyűség történet az egészségével és a karrierjével is, most pedig soha nem hallott információkról mesélt Hajdú Péternek.

Kevesen tudják, de nem Réka Norbi első felesége / Fotó: Nagy Zoltán

Hajdú Péternél a hazai hírességek mindig úgy megnyílnak, mint a virágszálak. Most Schobert Norbi volt a vendége, a fitneszguru pedig vacsorát főzött kettejükre, ameddig Péternél vendégeskedett. Eközben számos olyan téma került terítékre, amelyek megdöbbentették a rajongókat.

Leállt a szíve

Ahogyan arról a Bors is beszámolt már, Norbi korábban kórházba került, és olyan nagy volt a baj, hogy újra kellett éleszteni, mert leállt a szíve.

Az intenzív osztályon kétszer-háromszor állt meg a szívem és a gép defibrillált. És többször éreztem azt, hogy a szívem fibrillál, majd megáll. Akkor elkezdek süllyedni, plafon kinyílik, megyek a fény felé

"Az utolsó gondolatom Réka volt, és azt kértem az Istentől, hogy drága Istenem, akármilyen tróger vagyok, bocsájtsd meg az összes bűnömet, és engedj vissza. Nem akartam ezt a fájdalmat okozni Rékának. Három gyerekkel itt hagyni nem akartam őt. És visszajöttem" - mondta Norbi.