Jön a baba? Meglepő dolgot pletykálnak Szigligeti Ivettről és Dudás Mikiről

Ahogy arról lapunk beszámolt, feltehetően kibékülhetett Szigligeti Ivett és Dudás Miki. A páros még szeptemberben jelentette be, hogy kilenc év után külön utakon folytatják az életüket, a rajongók azonban arra gyanakodnak, hogy ez a szakítás nem volt végleges... Már csak azért sem, mert Ivették az elmúlt években is többször szakítottak, majd ismét kibékültek, ahogy valószínűleg most is.

Újra együtt Szigligeti Ivett és Dudás Miki? (Fotó: TV2)

A páros ugyanis nem volt eléggé körültekintő, mikor együtt mentek el lazítani a Balatonra. Tudhatnák, hogy a rajongók már egy ideje árgus szemekkel figyelik őket, reménykedve, hogy esetleg még együtt láthatják kedvenceiket, és a türelem rózsát termett a jelek szerint. A csinos modell már hetek óta a régi házból posztol, egészen pontosan onnan, ahová együtt költöztek Mikivel. Ez persze nem igazol 100%-ban semmit, hiszen lehet, hogy korábban felvett képeket, videókat tesz közzé a sztáranyuka, ám arra már nehéz magyarázatot találni, hogy az elmúlt napokat együtt töltötték a gyerekekkel a Balatonon, Szántódon. Mind a ketten ugyanabból a hotelból posztoltak, ugyanabban az időben... Természetesen egymást nem jelölték meg a képeken, de a szemfüles rajongókat így sem tudták átverni. Ja, és nem utolsó sorban az is beszédes, hogy ismét követik egymást a közösségi oldalaikon.

És ez még nem minden!

Elképesztő, mit pletykálnak Dudás Mikiről és Szigligeti Ivettről (Fotó: TV2)

Jön a baba?

Ivett oldalán feltűnt egy videó, melyben karácsonyi díszeket reklámozott. Mindegyik gömbön egy felírat volt látható: két gyermekének a neve, illetve az anya és az apa. Már ez is bizonyító erővel bír, hogy Mikiék valóban a békülés útjára léptek, viszont abban a dobozkában volt még egy gömb, amire a baba felirat került. Persze, több sem kellett a netezőknek, a Redditen azonnal megjelent egy poszt, hogy a békülés után talán már a harmadik közös gyermeküket várják...

Természetesen ez nem elképzelhetetlen, viszont akik régóta követik a családot, tudják, hogy a modellnek van egy tacskó kutyusa, akit Babának szokott hívni. Igaz, a kis ebet nem mutatta meg mostanában, de simán lehet, hogy a gömbön a felirat neki szól.

Bármi is legyen az igazság, hamarosan ki fog derülni, a képeket viszont nem tudjuk megmutatni, ugyanis sem Ivett, sem pedig Miki nem járult hozzá a megosztásukhoz.