Pajzán gondolatokat ébresztett követőiben Nádai Anikó, csatlakozott a férje is

Nádai Anikó két gyermek után is rendkívül jó formában van. A műsorvezető nemrég árulta el, hogy új életet kezdenek vőlegényével, és saját maguk építik fel az álomotthonukat. Nádai második kisfia tavaly nyáron született meg Hajmásy Pétertől, ám még a házasságkötéssel egyelőre várnak, mert semmit nem akarnak elkapkodni. A csinos anyuka bár boldog párkapcsolatban él szerelmével, mint minden édesanyának, neki is jár időnként egy kis „kimenő”. A napokban az Instagram-oldalán egy gyöngyösi hotelből posztolt fotóját valósággal szétlájkolták követői, melyen egy jakuzzi szélén pózol, mellhangsúlyos fürdőruhában. Bár a képet nem magyarázta túl, csak hashtag-ben annyit fűzött hozzá: gyönyörű a táj. Nem is kellett több a férfi rajongóknak, elindultak a frappánsabbnál frappánsabb, pajzán megjegyzések, melyek kivétel nélkül a médiaszemélyiség kerek idomait véleményezték.

Anikó több plasztikai műtéten esett át az elmúlt években. (Fotó: Szabolcs László)

„A műmell elmegy”

„A műmell elmegy!” – írja a kevésbé sem bóknak szánt gondolatot valaki.

„Csak a cs@cs@k” – olvasható egy másik követő gondolata a poszt alatt.

„Mellesleg nem rossz 🔥” – utalt valaki Anikó formáira, melyhez még sokan másik csatlakoztak.

„Hát az!! De a háttér se rossz igen… 🔥 – kedveskedett egy rajongó.

Persze akadtak olyanok is, akik visszafogottabban udvaroltak Anikónak.

"Én szerelmes voltam beléd! ❤️ Imádtam a szemed 🙂 – ismerte be egyikük.

„Isteni vagy mint mindig ☺️😊🤤” – vallotta be valaki, melyhez más, végre tartalmasabb gondolatot fűzött.

„Ámulatba ejtő gyönyörű Nő vagy Anikó, a legvonzóbb 😍😍🙈🔥🔥🔥❤️❤️❤️💯🙏”

Úgy tűnik, szerelme, Hajmásy Péter sem bírta a szexi fotót megállni szó nélkül, és csatlakozott a hozzászólókhoz.

„Nekem a legszebb taj igen..😍❤️😘🔞” – írja a poszthoz vőlegénye.

Szerelme, Hajmásy Péter is csatlakozott a hozzászólókhoz. (Fotó: Szabolcs László)

Sokak szerint túlplasztikázta magát

A 34 éves televíziós műsorvezetőt azonban hidegen hagyják az ilyen és hasonló megjegyzések. Mellnagyobbítását sosem titkolta, korábban elárulta, miért döntött a plasztikai műtét mellett. Gyerekkorában gyakran csúfolták, mert későn érő típus volt, és soha nem voltak nagy mellei. Mindig is vágyott rá, hogy megoperáltassa, mert kisebbségi komplexusa volt emiatt, de csak 2016-ban, kisfia, Patrik születése után határozta el magát. Az operáció után azt sem titkolta, kellett egy kis idő, mire megszokta új testrészét, de a változásnak köszönhetően ma már jól érzi magát a bőrében. 295 köbcentis implantátumokat választott, a végeredmény pedig nagyon sokat segített az önbizalmán, úgy tűnik, ezt mások is észreveszik.

Anikónak azonban nem ez volt az egyetlen beavatkozása. Két évvel ezelőtt újra kés alá feküdt, mert elégedetlen volt az orrával. Legutóbb pont azért estek neki a követői, mert sokak szerint túlzásba vitte a plasztikai műtéteket, és nyoma sincs a régi bájos személyiségének. Tény, hogy sokat változott, de amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy kétgyermekes édesanyaként, túl a harmincon is gyönyörű.