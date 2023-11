Megható látvány! Így néz ki most Zámbó Jimmy sírja – Fotó

Hiába telt el majdnem 23 év Zámbó Jimmy halála óta, családja és barátai mellett, a rajongók sem feledik emlékét. Mindenszentek alkalmából rengetegen látogattak ki a Csepeli temetőbe, hogy leróják tiszteletüket a Király előtt. A fehér márványból készült sírhelyet mécsesek, virágok borítják, illetve helyet kapott egy koronát megformáló, gyönyörű koszorú is. A sírhoz nehéz odaférkőzni, minden pillanatban érkezik valaki, hogy megemlékezzen az énekesről.

Zámbó Jimmy sírja tele van virágokkal és mécsesekkel (Fotó: archív)

Saját sírjánál énekel Jimmy

A legenda emlékhelyét azonban nem csak virágok és mécsesek díszítik. Közel 10 évvel ezelőtt ugyanis a Zámbó család felhelyezett egy QR-kódot a márványkőre, melynek segítségével is tisztelegni lehet a Király, Zámbó Jimmy emléke előtt. A kód leolvasása után a temetőbe látogatók mobilján megelevenedik Jimmy élete és munkássága, szövegek, fotók és videók formájában. Sőt, aki szeretne, vörös rózsát vagy fehér krizantémot helyezhet el, de még mécsest is gyújthat és írásos részvétnyilvánításra is lehetőség nyílik a virtuális felületen.

A Király sírját a galériára kattintva tudod megnézni!