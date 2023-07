Mutatjuk az első videókat: fergeteges mulatás volt a Zámbó család esküvőjén

Ahogyan arról már beszámoltunk, nagy lakodalmat ült a Zámbó család. Jimmy középső fia, Szebasztián ugyanis megházasodott, szerelmüket pedig egy fergeteges lakodalommal ünnepelték meg. Azt eddig is tudtuk, hogy a család szeret nagyon jókat mulatni, most azonban Krisztián néhány videóban betekintést engedett abba, hogy milyen is egy lakodalom a híres családban.

Zámbó Krisztián is szívesen házasodna / Fotó: Végh István

− Tegnap megvolt az öcsém esküvője. Sokan láthatták a Facebookon az élő bejelentkezését, így kár is lenne tagadni a híreket! − kezdett bele nevetve, majd komolyabbra fordította a szót: − Büszke vagyok a testvéremre, jó érzés, hogy bátyjaként ott lehettem ezen a fontos napon vele. Előadóként és vendégként már több mint négyszáz esküvőn voltam, de ilyen szépet még sosem láttam! Végig nevettünk és sírtunk. Be kell vallanom, azt hiszem, én voltam az első, aki elpityeredett! Görög katolikusok vagyunk, a templomi szertartásaink nagyon szívhez szólóak!

Éreztük, hogy édesapánk lenéz ránk, ott van velünk lélekben. Természetesen az ő dalai is felcsendültek. De nem tőlem! Én nem énekeltem, vendégkén szerettem volna kiélvezni a pillanatokat.

Na jó, hajnali 4 körül én is színpadra álltam, de azt már nem nevezném éneklésnek! − mesélt a nagy eseményről a Borsnak Krisztián, aki azt is elárulta, hogy most még inkább felbátorodott a házasodást illetően, és jövőre felségül szeretné venni kedvesét.

Krisztán feltöltött egy videót, ahol a lagzin ő maga énekel, a násznép pedig fergetegeset bulizik rá:

Emellett egy mókás videót is feltöltött. A vőlegény és a menyasszony egy csillagszóróalagúton halad át, Krisztián azonban elbohóckodta a pillanatot, és vicces táncot kezdett lejteni a zenére:

Emiatt azonban többen is kifejezték nemtetszésüket. A rajongók szerint ugyanis nem illik elviccelni egy ilyen fontos pillanatot.

Ebben mi az aranyos? Az ő nagy napjuk,egy szép pillanatot zavar meg az illetlen viselkedéssel

- írta egy követő.