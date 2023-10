Szörnyű vádak láttak napvilágot Zámbó Jimmy halálával kapcsolatban

Sokan szeretik a krimi és bűnügy műfaját, mindez azonban még izgalmasabb, ha nem csak a mozivásznon vagy a könyvek lapjain fejthetünk meg igazi rejtélyeket. Poirot és Sherlock Holmes után szabadon, most a magyar Reddit felhasználók is felcsaptak nyomozónak és ismert bűntények és balesetek nyomába eredtek, egymással megosztva elméleteiket mi történt szerintük Marilyn Monroe-val, Madeleine Mccann-nel vagy épp Ackermann Dáviddal.

A magyarok a Reddit közösségi oldalon kezdtek el találgatni ismert bűnügyek ügyében. Fotó: Pixabay

Mint egy Rejtő Jenő könyvben…

Ha egy bűntényről hallunk, akaratlanul is beindul bennünk a belső nyomozó, aki úgy véli, ő tudja mi történt valójában, sőt, akár az elkövetőre is van tippje. Ezeket a gondolatokat és teóriákat osztották meg egymással most a magyar Reddit felhasználók, olyan híres bűnügyeket boncolgatva, mint Till Tamás és Vitéz Barbara eltűnése, vagy épp Amy Winehouse énekesnő halála.

Melyik az a bűntény/true crime ami nincs megoldva, de neked meggyőződésed, hogy tudod mi történt? Kíváncsian várom az elméleteket

– veti fel az ötletet egy felhasználó.

– Nekem a Madeleine Mccann: meggyőződésem, hogy a szülők tudják mi történt a kislánnyal – teszi hozzá egyből saját teóriáját. A posztra azonnal érkeztek a reakciók, egészen elképesztő elméletekkel. A John. F. Kennedy-t érő merényletről például volt, aki azt írta, hogy nem is maga az elkövető az érdekes, hanem az ügy háttere.

Hoovernek (FBI-fejes) egyszerre voltak indítékai, és eszköztára hogy eltüntesse a nyomokat

– teszi hozzá a kommentelő saját elméletét. De hasonlóan színes fantáziára utal az a felvetés is, hogy Diana hercegnő halálát a családja okozta, sőt, van, aki úgy véli, hogy Diana szerelme, Dodi Al-Fayed csinálhatta a balesetet, mert csak így tudta kimenekíteni őt a királyi családból, és a baleset után elszökve, megrendezve a hercegnő halálát új életet kezdhettek volna.

A Reddites „nyomozók" ismert magyar bűnügyeket is kiveséztek, így egyből felmerült Zámbó Jimmy halála és a köré épült kultusz.

– Szerintem Jimmyt a felesége lőtte le önvédelemből, és azért titkosították, hogy védjék a családot – veti fel az egyik felhasználó, majd jön is rá a reakció: – Szerintem Edit előző házasságából származó fia lehetett vagy annak a sleppje és Edit őt védheti. Persze ez csak egy teória – írja, majd az átlag emberek felé terelődött a téma a sztárokról.

Fotó: Ackermann DÁVID-ot keressük / Fb / Ackermann Józsefné engedélyével

Ackermann Dávid esetében biztos vagyok benne, hogy az akkori barátnője és az egész baráti társaság, akik az eltűnése előtt ott voltak vele, pontosan tudta/tudja mi történt

– veti fel az egyik hozzászóló azonnal az egyik leghíresebb magyar eltűnés esetét. Az Ackermann család 14 éve haza várja a szeretett Dávidot, aki 18 éves korában tűnt el a Margitszigetnél. Eltűnése előtt közvetlenül barátnőjével és annak barátaival kimentek a Margitsziget egyik mólójához, ahol este 8 óra tájt még sétálgattak és beszélgettek. Nem sokkal később Dávid lemaradozott a társaságtól. Ezután barátai keresni kezdték Dávidot, akit sehol sem találtak.

– Ez az ügy engem sem hagy nyugodni Ahogy Till Tamás esete sem … – írta egy másik kommentelő, akinek posztja alatt szintén megjelentek a különböző oknyomozások. Till Tamás 11 éves volt, amikor a szülei utoljára látták. Azóta is meggyőződésük, hogy a gyermek nem halt meg, csupán elrabolták.

Till Tamás édesanyja a mai napig hazavárja több, mint két évtizeddel ezelőtt eltűnt fiát. Fotó: Bors

A világ leghíresebb bűntényeit is górcső alá vették

Nem csak magyar eseteket veséztek ki a Reddites „nyomozók". Olyan bűntényekkel kapcsolatban is szőttek elméleteket, melyek az egész világot megrázták. Így jött szóba JonBenét Ramsey esete is, akit 1996-ban, hatéves korában gyilkoltak meg. A kislány a gyermekszépségversenyek gyakori résztvevője volt, halála hatalmas visszhangot keltett, de a tettest nem sikerült elfogni.

Meggyőződésem, hogy a bátyja tette, a szülei pedig eltusolták, mert nem akarták mindkét gyereküket elveszíteni

– írta az egyik felhasználó, akinek a véleményét sokan osztották, de hasonlóan messzire szállt a képzeletük az amerikai rapper Tupac-kel, Whitney Houston-nal és Marilyn Monroe-val kapcsolatban is.

Egy biztos, az igazi nyomozás a rendőrség dolga, így az átlag ember csak a teóriáknál tud maradni, hogy kiélje kíváncsiságát és Sherlock Holmes-i ösztöneit. Ennek pedig legújabb platformja úgy tűnik a Reddit lett, ahová közel 400 ember írta le elméleteit a titokzatos bűntényekkel kapcsolatban.