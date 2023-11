Meghalt a Pogues frontembere: Sinéad O'Connor után újabb ír zenészóriást vesztett a világ

A punk és az ír-skót folkzene párosítását mesteri módon megteremtő Shane MacGowan nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az 1987-ben kiadott Fairytale of New York és az A Pair of Brown Eyes. A zenész évtizedeken át harcolt a kábítószer- és az alkoholfüggőséggel - írta a BBC News.

Az énekes szóvivőjének közleménye szerint MacGowan csütörtökre virradóra, békésen hunyt el, mellette volt felesége, Victoria Mary Clarke és nővére is. Nyolc nappal korábban Clarke még azt közölte, hogy férje elhagyta a kórházat, néhány nappal később pedig házassági évfordulójukat is megünnepelték.

Shane MacGowan Kentben született egy ír bevándorló fiaként, és több mint harminc éven át, 1982-től 2014-ig, a csapat feloszlásáig volt a legendás Pogues együttes frontembere. Korábban ő alapította a Pogue Mahone nevű ír punkzenekart, amelyből később a Pogues lett, amely hét sikeres stúdiólemezt jelentetett meg.

1988-ban a Pogues Kirsty MacColl-lal közösen adta elő a Fairytale of New York című karácsonyi dalt, MacGowan szerzeményét, amely a brit lista második helyéig kúszott, és a mai napig az egyik legkedveltebb karácsonyi dal az Egyesült Királyságban.

Tavaly újév napján egy videóban hozta nyilvánosságra, hogy agyvelőgyulladással diagnosztizálták. Már előtte is kerekesszék segítségével közlekedett, miután 2015-ben elesett és megütötte magát.

2018-ban a dublini Nemzeti Koncertteremben ünnepelték 60. születésnapját, és ebből az alkalomból életműdíjat vehetett át. Az életéről készült dokumentumfilmet 2020-ban mutatták be. Közeli barátja volt Sinéad O'Connor ír énekesnő, aki idén júliusban hunyt el.

Michael D. Higgins ír elnök Shane MacGowant a legnagyobb zenei szövegírók egyikének nevezte. "Szavai a világ minden táján kapcsolódási pontot jelentettek az ír nép kultúrájával és történelmével, tele a legköltőibb módon megfogalmazott emberi érzésekkel".

Tony Parsons brit újságíró a közösségi médiában felidézte, hogy amikor először találkoztak, MacGowan még tinédzser volt és a Roxy klubban dobolt egy brit zászlós dzsekiben. "Egy álmodozó, őrült srác volt, akiből az egyik legnagyobb tehetség lett, akit a szigetek valaha ismertek. Kreatív óriás volt".

Zenészkollégája, Nick Cave igazi barátnak és generációja legnagyobb dalszerzőjének nevezte. Tim Burgess, a Charlatans frontembere szerint MacGowan teljes életet élt. "Szövegíró zseni volt, aki nagyon sokakat inspirált közülünk, aki egy bandában akart játszani. Messzi helyekre is követtem a Pogues-ot, sokszor találkoztam Shane-nel, és bámultam üdítően fantasztikus show-ikat".

Siobhan McSweeney színész úgy fogalmazott, hogy Shane MacGowan London hangja volt az írek számára. Hozzátette: amikor félt attól, hogy Londonba költözzön, azok a dalai segítettek ezen átlendülni, amelyek kalandorokról, piásokról, szeretőkről, költőkről és csirkefogókról szólnak.

A Fairytale of New York című dal producere, Steve Lillywhite azt mondta a BBC Radio 5-nek, hogy MacGowan "igazi költő" volt, aki feltalált egy új zenei stílust, amely a punk attitűdöt vegyítette hagyományos ír ritmusokkal.

A magyar közönség 2012-ben a Sziget fesztiválon láthatta Shane MacGowant és a Pogues-ot.