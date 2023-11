Fájdalmas egy hét áll Csuti mögött, erősnek kellett lennie: "Sok emlék előjött"

Rajongással szereti gyermekeit Csuti, akihez ezért is nagyon közel áll a Dancing with the Stars e heti tematikája, amivel a műsor készítői tisztelegnek Disney 100. születésnapja alkalmából. A népszerű üzletember imádja a meséket, neki is sokat olvastak gyermekkorában, most pedig már ő mesél esténkét fiának és kislányának történeteket.

Csuti ezen a héten Tarzan bőrébe bújik. (Fotó: MK)

Csuti elsírta magát próba közben

A sztárapuka és párja, Tóth Katica a Tarzan egyik dalára mesés cha-cha-chával készülnek. Csuti nagyon megörült a választásnak, gyermekkorában még VHS kazettán nézte meg az emberszabású majmok által felnevelt fiú történetét.

– Szeretem a meséket, az én kedvenceim a Mickey egér, Plútó, na meg a TV maci és a Magyar népmesék voltak – árulta el a Borsnak a sztárapuka. – Később aztán a Balu kapitányt és a Kacsameséket szerettem nagyon. Szerencsés vagyok, mert sok mesekönyvem volt, az összes Csukás István könyv például, mert a nagyszüleim adták ki az ő meséit.

Sokat olvastak nekem, mint ahogy én is szeretek Medinek és Ninának olvasni, a hangomat is elváltoztatom, minél jobban bele tudják élni magukat. De saját történeteket is kitalálok, azt is nagyon szeretik. Én vagyok például a Takarós harcos, aki a gyerekek takarójával küzd. Örülök, hogy a mesék még ennyire lekötik őket

Csuti arról is beszélt, hogy a Tarzant a nagyszüleinél látta, akiket már elveszített.

– Felzaklatta a lelkemet a felkészülés, olyan érzéseket váltott ki belőlem, amit nem gondoltam volna. Sok emlék előjött, amik a nagyszüleimhez kötődnek, néhányszor a próbák alatt el is érzékenyültem.