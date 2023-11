“Maradj a saját zenéknél!” – Azahriah rajongói támadták be Király Viktort

Azahriah neve egyre inkább ismerősen cseng mindenkinek, rengetegen rajonganak a fiatal srác zenéiért, sőt nemzetközi szinten is egyre elterjedtebb. Király Viktornak is megtetszett Azahriah egyik dala, amit még korábban fel is dolgozott, ám a nézők csak mostanában figyeltek rá fel. Ahogy az lenni szokott, kapott is érte hideget-meleg. Viktor teljesen a saját stílusára formálta a népszerű slágert, de a rajongók nem nézték ezt jó szemmel:

"Az eredeti utánozhatatlanul jobb!"

"Szerintem hagyjuk ezt meg Azinak..."

"Kár volt hozzányúlni, az eredeti messzemenően jobb."

"Ez a barom se tud saját számokat énekelni."

Király Viktort Azahriah egyik dalának feldolgozása miatt támadják (Fotó: Bors)

Csak a külföldi dalok

Magyarországon nem jellemző, hogy elfogadják, ha egy magyar énekes magyar előadó dalát dolgozza fel. Bezzeg, ha külföldi dalhoz nyúl az ember azzal nincs senkinek problémája.

– hangsúlyozta Viktor, aki kiemelte még azt is, hogy új daluk nem kapott ilyen szempontból kritikákat. Ez már csak azért is érdekes, mert nemrég kiadott zenéjükben is egy magyar slágert használtak alapnak.

Azahriah most középpontban van, és lehet ezért érzékenyebb mindenki, ha róla van szó

– mondta az énekes.

Ez egy folyamatos verseny

Azt is egy külön jelenségnek nevezte, hogy ha magyar előadó dalához nyúlnak a hazai zenészek, akkor rögtön elkezdik őket versenyeztetni. Egymással és az eredeti énekessel is. Vele szintén ez történt, miután közzétette az Azahriah feldolgozást, amellett persze, hogy többen jelezték, miért nem foglalkozik csak a saját zenéivel.