Kínos: nem ugyanúgy emlékszik a megismerkedésükre Dobó Ági és férje

Polgár Árpád és Tünde kapcsolata példaértékű, 12 éve házasodtak össze, de már 24 éve alkotnak egy párt. Megrökönyödve látják, hogy szinte minden hónapra jut egy sztárválás. Éppen ezért indították el DuplaRandi című videósorozatukat, ahol híres párokkal beszélgetnek, ezúttal Dobó Ágiékkal, akik meglepő tényt árultak el a megismerkedésükről.

Máshogy emlékeznek

– Biztos vagyok benne, hogy én emlékszem jól, kristálytisztán emlékszem, hogy a Hajógyári szigeten, buliba menet a barátnőimmel kiszálltunk a taxiból, az egyikük odaszaladt Csabiék társaságához, akik éppen távoztak, és odaszólt, hogy: gyere Ági, hadd mutassalak be nekik. És ott ismerkedtünk meg, de ez csak egy gyors jöttünk-mentünk volt. Később közös barátok révén találkoztunk újra… – nosztalgiázott Ági elérzékenyülve, mire Csabi rávágta:

– Szerintem ez nem történt meg. Nekem ez a hajógyáris sztori igazából nincs meg. Én máskorra datálom a megismerkedésünket: a Comet-gálára.

– Az a második volt. Én tisztán emlékszem az elsőre, a nevedre, a legjobb barátodra… – győzködte Ági, de hasztalan.

Duplarandin nézték ki egymást

– Érdekes, mert az egyik barátnőm volt teljesen oda Csabiért. Csabi egyik barátjának pedig én tetszettem. Keresztbe-kasul működött. Duplarandin voltunk ezekkel a barátokkal, de végül úgy alakult, hogy az ő barátja és én barátnőm kezdett mélyebb témáról beszélgetni. Mi meg Csabival nevetgéltünk, végül együtt töltöttük mi is az éjszakát, és a másik pár is. Összejöttünk, aztán együtt maradtunk – summázta a 2010-es Miss World Hungary győztese.

– Én egy hosszabb kapcsolat után voltam, tudjuk, milyenek ilyenkor a férfiak. Megyünk erre, arra, és Ági is egy opció volt ezek az utak során. Ő is egy lehetőség volt, és nem is adta könnyen magát – fogalmazott a kezdeti időszakról Csabi.

„Csabi olyan mint Colombo felesége"

– Kifaroltam párszor a közös programokból – ismerte el Ági, majd hozzátette: 14 év telt el azóta. Miután Ágit szépségkirálynőnek választották, jóformán elengedhetetlen volt, hogy Csabi is szerepeljen az oldalán, holott ő nem szívesen mutatkozott a nyilvánosság előtt:

Az akkori sajtósom azt mondta, hogy Csabi olyan mint Colombo felesége: mindig beszélek róla, mondom, hogy van, és milyen szerelmes vagyok, és milyen jó, de valójában nem is tudjuk, hogy van-e… Szóval mutassuk meg

– idézte fel Ági. A párnak azóta két kisfia született, nemrég pedig pároknak tartottak kapcsolatjavító tábort.