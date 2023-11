Kicsattan a boldogságtól Stohl Luca: Most úgy érzem minden a helyén van

Hogyan fér bele egy újdonsült kismama életébe az anyaság mellett bármi más? Háztartás, híradózás, üzleti ügyek? Stohl Luca valamit nagyon jól csinálhat, mert amellett, hogy hamarosan visszatér a képernyőre, gondozza a csupán féléves Rózit, most pedig egy nagy meglepetéssel is előrukkolt: társtulajdonosa és arca lett egy biokozmetikumokat gyártó cégnek. A mosolygós Luca most exkluzív interjúban mesélt az anyaságról, és a jövőbeni terveiről.

Luca, kislánya születése óta az élet minden területén harmóniában érzi magát. (Fotó: Markovics Gábor)

Az anyaság miatt nagyot változott

Szó szerint zsonglőrködik az idejével nap, mint nap Stohl Luca, akit egy gyönyörű helyszínen megrendezett sajtótájékoztatón csíptünk el egy egy pár szóra. Luca ugyanis nagy fába vágta a fejszéjét: a Coconutoil Cosmetics arca lett. A környezettudatos kozmetikumok iránti érdeklődés akkor támadt fel benne, amikor Rózit, a babáját hordta a szíve alatt. A várandósság nagyon megváltoztatta a gondolkodását, észrevette magán, hogy nem mindegy, hogy milyen kozmetikai termékeket használ.

Azelőtt nem voltam ennyire tudatos. Egyszer, már várandósan azt vettem észre, hogy nyomtam volna ki a tusfürdőt a zuhany alatt, de belém csapott a gondolat: “ Jaj, mostmár tényleg nem mindegy, mivel kenem a bőrömet, mert az mind találkozik a babámmal is"

– mesélt a kezdetekről Luca, aki mosolygósan indította az eseményt, ahol a pici is jelen volt. A híradós imád édesanya lenni, és úgy érzi rengeteg energiája van, így aztán sokkal több minden belefér a napjába, mint hinné.

Tatár Csilla (jobb szélén), Vágó Réka, cipődesigner (bal szélén) és Luca is egyetértenek abban, hogy a kókusztejes termékek jót tesznek a testnek kívül-belül. (Fotó: Markovics Gábor)

Új időszámítás?

Lucának egyszerre sok mindennel kell foglalkoznia egy nap során, de ebben az egész családja tudja segíteni őt.

– Hat hónapja, a babám születése óta már eleve egy új időszámításban vagyok, de az, hogy összetalálkoztam ezzel a márkával, most úgy tűnik, összefésüli a dolgokat az életemben. Úgy érzem, hogy most minden a helyén van. A logisztika pedig valóban más értelmet nyert az életünkben, de szerencsére nagy és támogató családom van, akik nagyon sokat segítenek – mondta a fiatal édesanya, aki csak szuperlatívuszokban beszél a kislányáról, és Rózi mellett nappal - az alvási időben - rengeteg mindent el tud intézni.

A pihenésre most nincs túl sok időm, de nem panaszkodom. Sőt, a képernyőre is hamarosan visszatérek, úgyhogy tényleg nem unatkozom

– zárta le lelkesen az ATV híradósa, aki ezek szerint csak félévet szeretett volna kihagyni és visszatér az esti híradóba is.