Kiderült, nem látogathatja minden rokon Stohl Luca kisbabáját

Stohl Luca kislánya, Róza, május első napjaiban látta meg a napvilágot. A pici baba a hírek szerint a család-szeme fénye, és hát nem csoda, hogy az összes rokon azon verseng, hogy mikor melyikük mehet hozzá látogatóba. Stohlék azonban olyan sokan vannak, hogy az édesanya komoly döntést volt kénytelen meghozni: nem mehet mindenki egyszerre.

Fontosak a szabályok és a rendszer

Egy táncos életében az első dolog amit elsajátít, az a fegyelem. A próbákon időben meg kell jelenni, az előadásokon ezer százalékot kell hozni, a sérülésekkel bizonyos esetekben nem szabad törődni, szinte mindent fel kell áldozni a művészet oltárán. Aki ilyen környezetben nevelkedik, az rendszerint a civil életében is kötött szabályok között él egyszerűen azért, mert ezt szokta meg. Nem meglepő hát, hogy Stohl Luca, táncművész olyan édesanyává vált, aki pontosan tudja, hogy kisgyermeke milyen körülmények között nevelkedjen. A műsorvezető a napokban egy hosszú interjút adott a femcafe-nak, ahol többek között arról is mesélt, hogy miképp néz ki a Stohl családban egy babalátogatás és, hogy miért nem lehet ott olyankor az mindenki a családból.

– Óriási a család, rengeteg nagynénije, nagybácsija van, nagyszülök, dédszülők. Talán inkább az a nehézség, mindenkivel tudjunk találkozni, és ezt úgy iktassunk be , hogy a kicsinek se legyen sok, hogy hirtelen 15-en vannak körülötte, hiszen nálunk ezt jelenti a kis családi összejövetel. Ez egy három hónapos gyereknek lehet, hogy sok, úgyhogy szépen és óvatosan adagoljuk, hogy a család is örüljön, de közben a babának is megmaradjon a nyugalma. Szerencsére mindenki megértő, hiszen tudják, hogy milyen egy újszülöttel ez a fajta türelemjáték.

A nőiesség megélése

A műsorvezető a beszélgetés alatt kitért arra is, hogy mennyire nem egyszerű dolog egy kismamának újra nőiesnek éreznie magát. A gyermekszülés nem csak a testet de a lelket is megváltoztatja, amit – kinek hogy – kemény munkával lehet csak visszaépíteni.

Nőiesség terén még lehet korai arról beszélni, hogy mi változott – nyilván az ember teste már a várandósság alatt is sokat változik utána is.

Sokáig tart, mire eljön az az idő, hogy tényleg azt érzed, hogy újra úgy vagy a bőrödben, hogy már nem fáj semmid és minden a helyére került, de ez egy izgalmas tapasztalás, hiszen a táncos múltam miatt mindig is sokat foglalkoztam a testemmel és a mozgással. Utóbbi nagyon sokat segít. Természetesen nem futok és edzek őrült módjára, elég pár mozdulat és egy kis nyújtózkodás, hogy visszatérjen a megfelelő tartás és a lendület – mondta Stohl Luca.