Kikerekedett Csobot Adél szeme: Istenes Bence kamerák előtt árulta el a titkot

Istenes Bence és Csobot Adél március végén jelentette be a YouTube-csatornájukon, hogy vidéki lakosok lesznek, ugyanis a Balaton-felvidéken vettek egy régi házat. Mint mondták, rengeteg munka elé néznek, hiszen teljesen át kell alakítani és fel kell újítani a családi fészket, de már alig várják, hogy beköltözzenek, amire augusztusban már sor is kerülhet.

Gőzerővel folynak a munkálatok, amelybe betekintést is engedtek, már elkezdődött a bontás is, amiben igyekeztek kivenni ők is a részüket. Ekkor hangzott el egy olyan titok, amire még Csobot Adél szeme is elkerekedett. Ami persze csak egy poén volt, és Adél hamar le is csapta a labdát. Istenes Bence ugyanis azt árulta el, hogy bizony bajnok talicskatologatásban...