Üvöltözik az utcán Hujber Ferenc, Londonban sem nyugodott le

Immáron öt éve Angliában él Hujber Ferenc, aki itthon sikeres színésznek számított, ám úgy érezte, valami másra vágyik és kiköltözött külföldre. Hangtechnikusként és pincérként is kipróbálta magát, jelenleg is civil munkája van. Odakinn ismét megházasodott, született egy kisfia is.

Mint ismert, itthon botrányt botrányra halmozott,drogozott, ivott, és hónapokig járta a tévéstúdiókat, ahol úgy viselkedett, mint egy őrült, és kijelentette, Jézus keresztre feszítése csak baleset volt, egy színjáték közben bekövetkezett baleset. Aztán ott voltak a bizarr szexuális tárgyú kijelentései is, miszerint, az a nő, aki vele lefekszik, annak kötelező mással is szexelni.

Sokan azt gondolták, lenyugodott és maga mögött hagyta a botrányos életet, ám ez a londoni magyarok szerint koránt sincs így. „A tesóm Londonban él, napi szinten látja, a házuk alatt lévő kisboltban vásárol, a legtöbbször babakocsival. Üvöltözik az utcán, vagy veszekszik az asszonnyal" - írta egy kommentelő a Redditen. Többen is hozzátették, hogy még mindig jobb állapotban van, mint amilyen Magyarországon volt, de tény, hogy nem csendesedett el.