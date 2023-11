Hogy feszülnek az apró combocskák: szexi miniruhában dorombol Szandi

Szandi a szemünk láttára nőtt fel. Ugye emlékszünk arra a pillanatra, amikor a szemtelenül fiatal kislány először robbant be a slágerével, és olyan magabiztossággal énekelte ki a hangokat a színpadon, hogy még a felnőtt, nagy tapasztalattal bíró énekesek is megirigyelték. Szandi soha nem szeppent meg: mindig határozottan haladt céljai felé, és mára az ország egyik legsikeresebb énekesnője lett. De nemcsak tehetséges, hanem bizony gyönyörű is: most csodálatosan szexi képet mutatott magáról.

Szandi nagyon szexi fotót mutatott / Fotó: Markovics Gábor

Szandi csodálatosan szexi képet mutatott magáról. Falatnyi miniruhában nyújtózkodik, ezért harisnyával fedett combjai gyönyörűen kidomborodnak. Ugyanakkor a ruhája hozzátapad testéhez, így kihangsúlyozza azt, hogy mennyire jó formában van a háromgyerekes édesanya. A sapka a fején ráadásul nagyon játékossá teszi a képet.

A fotó a 24 óráig elérhető Insta-sztoriban bukkant fel / Fotó: Instagram

