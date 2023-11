HETI TOP5: Szerelem a köbön: Shane Tusup lánykérése, Judy különleges fotója, Tóth Gabi vallomása

Shane Tusup magánélete, amióta megismerte az ország, mindig is nagy érdeklődést váltott ki. Miután elvált Hosszú Katinkától, beleszeretett Szabó Zsófiba, el is jegyezte, de a kapcsolatnak botrányos körülmények közt vége szakadt. Aztán nemrég újra rátalált a szerelem, tanítványa Nagy Viktória Zoé személyében. Úgy látszik komoly a dolog, mert Instagram oldalán közölte a sztáredző a hírt, hogy megkérte Viki kezét, aki igent mondott.

Judy végre megmutatta szerelmét

Pár hónapja robbant a bomba, hogy az énekesnő és férje 12 év után elválnak. Ámor nyila Judy legnagyobb meglepetésére azonban újra eltalálta, egy régi ismerősével szerettek egymásba. Új kapcsolatát nagyon félti a sztáranyuka, de miután lánya is áment mondott rájuk, Judy végül ország-világnak megmutatta új kedvesét, Krisztiánt, akivel nagy szerelemben vannak.

Judy a Bors olvasóinak mutatta meg először hivatalosan új kedvesét (Fotó: Saját/Judy)

Tóth Gabi először beszélt új párjáról

Amióta Krausz Gábor bejelentette válásukat, és kiderült az énekesnőnek máris új kapcsolata van, minden velük kapcsolatos hír felpezsdíti az olvasási kedvet. A héten ráadásul megtörtént az, amire egy ország várt: Tóth Gabi megszólalt új szerelméről.

– Olyan szerető közegbe megyek haza, amire minden ember vágyik, és minden embernek jár. Nagyon stabil hátországom van, és szellemi partner, egy olyan kapcsolódás, amit senki nem lát. És én ezért nagyon hálás vagyok – vallotta.

Tóth Gabi először beszélt szerelméről (Fotó: Máté Krisztián)

Kulcsár Edina és G.w.M. nagy bejelentést tett

A modell és a rapper élete abban a pillanatban megváltozott, ahogy megismerték egymást. Akkor már mindketten szétmentek előző párjukkal, mindkettőnek volt két gyereke. De nem sokkal a megismerkedésük után össze is házasodtak és pár hónapja meg is született a kis Amara. Most pedig Kulcsár Edina és G.w.M. szerelmük újabb gyümölcsét jelentették be: G.w.M legújabb klipjét, a Túl sokat vártalak, amiben szintén Edina iránt érzett érzelmeit énekli meg. Ráadásul ez egy szerelemprojekt, mert úgy tűnik, felesége szerepel a klipben.

G.w.M. nagy bejelentése. (Fotó: Instagram)

Krausz Gábor tiszta vizet öntött a pohárba

Mint már írtuk: szakításuk óta elképesztő érdeklődés övezi mind a sztárséf, mind az énekesnő életét. Főleg, hogy Krausz Gábor szerepel a Dancing with the Stars műsorban, Mikes Anna párjaként. Hatalmas rajongótábora lett, akik örömmel olvastak arról, melyik mesehős bőrébe bújnak partnerével a Disney adásban.