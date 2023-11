118 okot nevezett meg az ismert modell, miért nem akar gyereket – Rengeteg támadást kap most emiatt

A gyermekvállalás manapság is mindenki saját döntése, ám az elvárás aziránt, hogy az emberek megállapodjanak, és családot alapítsanak, továbbra is erősen jelen van. Aki ettől eltér, annak többnyire kemény kritikával kell szembenéznie. Ez történt az ausztrál modell és színésznővel, Ellie Gonsalvesszel is, aki több mint száz pontban taglalta, miért nem akar gyereket szülni, ám az érvei csak még több olajat öntöttek a tűzre.

A 32 éves modell, aki már 15 éve párkapcsolatban él, egyértelművé akarta tenni álláspontját, ezért írta meg az eddig 118 pontos érvelést amellett, miért nem akar gyereket: mint mondta, sokan faggatják őt az okokról, és sosem érik be egy rövid, egyszerű válasszal. Az Instagramján közzétett listán olyan indokok szerepelnek, mint "a halálod napjáig tartó felelősség", "hajhullás a szülést követően" és hogy "a gyerek meg is halhat a szülés közben".

Noha Ellie ez alapján nagyon eltökéltnek tűnik, aki pontosan tudja, miért nem való neki a gyerekszülés, és nevelés, mégis sok támadás érte ezt követően: az üzenetekben ismeretlenek önzőnek és borzalmas embernek nevezték, és közölték vele, később még megbánja ezt a döntést, amikor már idős lesz. A modell azonban nem ért egyet ezzel a felfogással.

Hihetetlenül önző ok azért gyereket vállalni, hogy ne legyél idős korodban magányos

– jelentette ki Ellie, aki szerint az, ha valakinek gyerekei születnek, még nem garantálja azt, hogy később nem marad egyedül, vagy hogy a gyerekei szívesen lesznek majd a közelében – írja a Mirror.