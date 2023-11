Gyászolnak a rajongók: meghalt a világhírű énekesnő

A '70-es évek népszerű énekesnője volt Jean Knight. Szerdán, 80 éves korában, a louisianai New Orleansban elhunyt, ezt megerősítette az őt képviselő ügynökség.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

A középiskolai érettségi után az unokatestvére bárjában, a Laura's Place-ben kezdett énekelni. Hangja több zenekar figyelmét is felkeltette, akik kísérni akarták énekét. Miután 1965-ben bemutatta Jackie Wilson Stop Doggin' Me Around című számot, szerződést írt alá a Jet Star/Tribe lemezkiadókkal, és felvette Jean Knight művésznevét, és elhagyta Caliste vezetéknevét.

Zenei karrierje az 1960-as évek végére megtorpant, és egy ideig pékként dolgozott, mielőtt kiadta Ralph Williams dalszerző keze alatt az új dalát. Karrierjét legismertebb 1971-es slágere, a Mr. Big Stuff indította be. Csak egy évvel a megjelenés után a Stax Records felkapta a dalt, és hatalmas sikert aratott. A dal a poplistáknál a második, az R&B-ben pedig az első helyet érte el.

Knight dala platinalemez lett, és Grammy-díjra jelölték a női kategóriában. Később 1981-ben leszerződött a Soulin' kiadóhoz, és 1985-ig folyamatosan turnézott, és még mindig slágereket adott ki, mint például a You Got the Papers.

Halálának oka jelenleg nem ismert. A rajongók a közösségi oldalakon gyászolják a sztárt - írja a The Sun.