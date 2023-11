Lesújtó hír jött: elhunyt a Dancing with the Stars győztese

Cezary Olszewski 1981. július 17-én született Ostrolekában. A férfi még az általános iskola negyedik osztályában ismerkedett meg a tánccal, majd ezt követően számos versenyen részt vett, indult a lengyel országos bajnokságon is. 2008 és 2010 között szerepelt a Dancing With The Stars-ban, és már az első évben megnyerte Magdalena Walach oldalán - írja a Daily Mail.