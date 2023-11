Érzéseiről vallott a Sztárban Sztár leszek! énekese: "nagy segítség nekem a feleségem"

Váradi Jani előző vasárnap a Sztárban Sztár leszek! színpadán Justin Timberlake bőrébe bújva kápráztatta el hangjával és lazaságával a Mestereket. A meglepetések éjszakájához híven egy titokzatos sztárvendége is volt, akinek kiléte nem csak nekünk, de még Janinak is csak a produkció során derült ki. A füstből Bereczki Zoltán lépett ki és hatalmas hangulatot teremtett a stúdióban Pápai Joci versenyzőjével, akinek nem csak a hangokat kellett ponton tartani, de végtelenül lazán kellett táncolnia közben. Korábban elmondta, a tánc nem az erőssége, de most beavatott minket, hogy honnan kap extra segítséget.

Váradi Jani elárulta, nagy segítsége van a táncban. (Fotó: TV2)

Párjának van múltja a táncban

Jani bevallotta nem kis segítsége van a felesége személyében, aki korábban táncos volt.

– Mindig nagy segítség nekem a feleségem, mert ő is táncolt régen. Amikor megkapom a koreográfiát és túl vagyok az első próbán, akkor hazamegyek és megmutatok neki mindent. Ő megmutatja, mit hogyan kell csinálni és hogyan nézne ki jól – kezdte a Borsnak Váradi Jani, aki bevallotta, rengeteget köszönhet a feleségének.

Jani önbizalma néha nincs a helyén, de felesége ezt helyre teszi. (Fotó: Markovics Gábor)

Magabiztossá teszi

Jani az a hősszerelmes fajta, aki ha megtalálja élete szerelmét, az a maximumot kihozza belőle. Az énekes legfőképpen a párjának akar tetszeni és mindent is megtesz azért, hogy büszkévé tegye. Sokat köszönhet neki, mert nélküle Jani nem lenne ennyire magabiztos, hogy ilyen lazán táncoljon a színpadon. Ezen téren ugyanis kevés az önbizalma.

– Igazából ő szokta nekem meghozni ezt az úgynevezett feelinget. Korábbi produkciómnál is már párszor felmerült bennem a kérdés, hogy hogy néz már ki az, hogy egy kis dagadt gyerek táncolgat. De ő mindig adja alám a lovat, amivel minden önbizalmi problémám megszűnik és el tudok lazulni a mozgásban – jegyezte meg Jani, akit a felesége annyira magabiztossá tesz, hogy mellette a legjobb palinak érezheti magát.