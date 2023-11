Élő adásban vallotta be: Ezzel az ismert magyar sztárral italozott Majka, csúnya baleset lett belőle

Megdöbbentő történetről rántotta le a leplet Majka vasárnap este a TV2-n látható Sztárban Sztár leszek! élő show-jában!

Csipa és Karapancsev Kristóf Fotó: Bors

A kissé sokkoló vallomást az váltotta ki, hogy a Hooligans frontembere, Csipa vendégművészként Karapancsev Kristóffal énekelte el a Királylány című ikonikus dalt, ami pont 20 évvel ezelőtt, 2003-ban jelent meg, de még ma is rengetegen dúdolják.

Majka kapott az alkalmon és elárulta, akkoriban igen szoros barátságban állt a Hoolingans tagjaival, sőt, Csipa kifejezetten neki "köszönheti", hogy törött, begipszelt kézzel kellett szerepelnie a klipben.

Balhé és baleset a bevásárlóközpontban

Történt ugyanis, hogy húsz évvel ezelőtt a két barát, Majka és Csipa együtt vágott neki az éjszakának, hogy egy kicsit kieresszék a gőzt. A rapper emlékezete szerint fél órával éjfél előtt már igencsak fel voltak dobva, így a két partiarc egy bevásárlóközpontban kötött ki, ahol Csipa közelebbi kapcsolatba került egy árválkodó próbababával.

Mire minden biztonsági őr köréjük gyűlt, Csipa annyira felbátorodott, hogy elhatározta: egy kamikáze ugrással ráveti magát a magasból az akkorra már földön heverő babára.

- A baba egyébként messze volt, így nem is sikerült ráugrani, Csipa a márványpadlóra esett, de hát így is mentünk tovább, reggel hétkor fejeztük be a bulizást. Mondogatta nekem Csipa, hogy fáj a keze. Másnap pedig küldte is a képet, hogy az orvosnál van, eltört a keze

- mesélte el Majka élő adásban, és valóban!

Csipa még a klipben is begipszelt kézzel szerepelt!