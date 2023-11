Minden eddiginél nagyobb a tét a Sztárban sztár leszek! színpadán

Ilyen még nem volt a Sztárban Sztár leszek! színpadán. Vasárnap este a hat versenyben lévő énekes egy külföldi és egy magyar dalt ad elő, utóbbit az eredeti előadóval közösen. Ezúttal is két dallal kell készülniük a szereplőknek, egy külföldi és egy magyar dalt énekelnek, utóbbit azonban nem akárkivel, magával az eredeti előadóval adják elő élőben a Sztárban Sztár leszek! 9. élő showjában.

Újabb fergeteges produkciók érkeznek vasárnap este a Sztárban Sztár leszek! színpadára /Fotó: MG

És hogy kiknek a dalait szólaltatják meg hasonmásaik?

Köllő Babett csapatából Nagy Alexa, - aki nyilatkozataiban is gyakran kihangsúlyozza, eddigi produkciói közül azt tartja az egyik legmeghatározóbbnak, amikor Doja Cat bőrébe bújt - ezúttal a többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnővel, Zsédával lép színpadra.

Nagy Alexa Zsédával fog énekelni /Fotó: TV2

Tasi Dávid - szintén Köllő Babett sármos versenyzője - karakteres hangja mellett többször megmutatta, hogy a színpadon is mennyire férfias jelenség. Emellett pedig női karaktereket megformálva, számos vicces pillanatot okozott már a nézőknek, úgy, mint: Zoltán Erika, Postásy Juli, vagy mikor a C'est La Vie együttes egyik oszlopos tagját vitte színpadra. A fiatal tehetség Rácz Gergő zeneszerzőt, énekest alakítja most vasárnap.

Tasi Dávid Rácz Gergővel fog színpadra lépni /Fotó: TV2

Majka énekesei az eddigi évadokban közel kerültek a fődíjhoz, Csiszár Istvánt két éve egyenesen a győzelemre vezette. A mostani évadban is nagy gonddal válogatta ki versenyzőit. Egyikük, Karapancsev Kristóf, - aki a legutóbbi adásban egészen elképesztően alakult át Freddy Mercury-vá, korábban pedig Sam Smith hasonmásként nyűgözte le a közönséget - most a Hooligans együttes énekesét, Csipát fogja utánozni, és a rockerrel együtt lép színpadra.

Karapancsev Kristóf meglátjuk, hogy milyen lesz Csipa duettpartnereként /Fotó: TV2

Majka másik versenyzője, Szologjan Edgár nemrég igazán emlékezetes Elvis Presley volt, de még annál is meglepőbb volt Pavarotti bőrébe bújva. A fiatal énekesről kevesen gondolták, hogy egy operarészlet sem fog ki rajta, ehhez képest adásgyőztes lett. A most vasárnapi showban Freddiet, a 2016-os Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójának győztesét testesíti meg.

Szologjan Edgár Freddie-vel fog előadni egy dalt /Fotó: TV2

Tóth Gabi csapatából Halász Rebeka van még versenyben. Az egyik legemlékezetesebb alakításában Cee Lo Green-ként állt színpadra. A törékeny tapolcai lány talán eddigi leghosszabb rákészülése volt az aznapi élő showra, ugyanis a 100 kiló fölötti karakter átalakulásához közel 4 órát kellett eltöltenie az előkészületekkel. Ezúttal Opitz Barbi énekesnő alteregója lesz.



Sikerülhet-e egy szintre kerülnie Opitz Barbival a fiatal lánynak? /Fotó: TV2

Pápai Joci – akinek csapatából került ki a tavalyi győztes, Kökény Dani - nagy favoritja a 19 éves Széchenyi Lili. A fiatal lány szinte berobbant Kovács Kati dalával, és legutóbb is adásgyőztes volt Rúzsa Magdiként, de felejthetetlen volt az a pár perc is, amikor Adele: When we were young című dalát adta elő. Lili, aki Széchenyi István ükunokája már most izgatott, hogy az ország egyik legnépszerűbb énekesnőjével, Schoblocher Barbarával, a Blahalouisiana együttes énekesnőjével lép színpadra.

Széchenyi István büszke lenne az ükunokája teljesítményére /Fotó: TV2

A verseny tehát egyre élesedik, a győztes 2023-ban nem csak az ország legsokoldalúbb előadója címével gazdagodik, hanem 20 millió forint készpénzzel, továbbá egy 10 millió forint értékű autóval is. Sztárban Sztár leszek! 9. élő show november 26-án 18:55-től a TV2-n! Ide kattintva megtudjátok nézni, hogy kikkel lép színpadra a hat énekes.