Leendő nappalijából posztolt Weisz Fanni, így áll a házfelújítás – Fotó

Nemrégiben a gyönyörű siket modell, Weisz Fanni éppen lapunkon keresztül jelentette be, hogy vásárolt egy házat. Nem is akármilyet, többgenerációnak valót, ahol édesanyját és a nagyszüleit is el tudja szállásolni. Hiszen ez volt éppen a terv, de vajon sikerül-e időben megoldani, a családnak szűkös a határidő áll rendelkezésére.

Fanni mindent elkövet, hogy elkészüljön családja új otthona (Fotó: Máté Krisztián)

Rengeteg még a munka, Fanni tűkön ül

Fanni minden vágya ez volt, hogy együtt lakjon az egész család: édesanyja, bátyja és Fanni nagyszülei is egy fedél alá kötözzenek.

– A mama és a papa kislányként sokszor vigyáztak rám, ránk, babáztak velünk. Óvtak, féltettek bennünket. Most eljött az idő, hogy mi vigyázzunk rájuk.

Jó lenne, ha újra közelünkben lennének, és még sok mindent szeretnénk megtanulni tőlük

– mesélte korábban a Borsnak Fanni, aki imádja a nagymamáját és nagypapaját, így a hatalmas háznak azon részét kezdték el leghamarabb felújítani, ahová ők költöznek. Azonban közben azért a ház többi részével is van mit csinálni: a grandiózus nappalinak a burkolatát fel kellett szedni, padlófűtést lerakni, betonozni, majd újra burkolni. Nem beszélve a ház többi részéről, ahol szintén sok a tennivaló.

Ottjártunkkor is végig sürgött forgott a szőke modell (Fotó: Máté Krisztián)

Ebből a félkész helyiségből posztolt a szépség egy fotót.

Alakul alakul…Most kész a padlófűtés meg beton is, aztán lassan felteszik a csempét, aztán lépcső..Tudom tudom türelmetlen vagyok.. és jaj nagyon izgatott vagyok

– tette Fanni közzé a fotót ezzel a pár sorral. Türelmetlenség ide vagy oda, megtudtuk, hogy Fanni minden napját a háznál tölti, intézkedik, fúr és farag, ha kell. Nem bízza a véletlenre, sok jó szakemberrel együtt dolgozik, de az idő szűkös, vajon kész lesz-e a ház időben? Az egész család szeretné az új otthonukban ünnepelni a Szentestét, de vajon sikerül? A jó munkához idő kell, és Fanni nem adja fel, biztos a dolgában.

Karácsonyig mindannyian beköltözünk!

– lelkesedett Weisz Fanni, akinek mindennél fontosabb a nagyszülők kényelme, ezért amikor éppen nem a táskabizniszét pörgeti, a háznál intézkedik, hogy mielőbb el tudják foglalni új, közös rezidenciájukat. És ki tudja, lehet, hogy lassan Fanninak is lesz saját családja, akik szintén elférnek majd a közös házban. Addig is, a felújítás ezerrel folyik, hogy a Jézuska már az új címre érkezhessen.