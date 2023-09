Weisz Fanni hatalmas lépést tett, új fejezetet nyitott az életében

A napokban osztotta meg Weisz Fanni a lapunkon keresztül azt a hírt, melyre olyan sokat várt, és évekig tervezte: szert tett élete első családi házára. Nehezen jutott döntésre, melyik házat válassza, hiszen sok nézőpontnak kellett megfelelnie, azonban egy kisvárosi, zöldövezeti ingatlan annyira magával ragadta, hogy szerelem első látásra lett a dologból. A gyönyörű szépségkirálynőnek azonban nem csupán az a célja, hogy saját magának felépítse vidéken az új életét, egészen más, családi okok is vezértelik.

Fanni nem új ingatlant vásárolt, a felújítás vége pedig még messze van (Fotó: Máté Krisztián)

„Első látásra szerelem” volt a ház

Néhány hónappal ezelőtt Fanni és testvére, Gábor eldöntötte, hogy szeretne egy csendes, nyugodt, kisebb városkában letelepedni. Szép számmal néztek meg ingatlanokat Fanniék, azonban az utolsó pillanatig úgy tűnt: egyik ház sem tud megfelni a kritériumoknak.

– Már majdnem feladtam. Mondtam az ingatlanosnak, hogy „elegem van!” – kezdte Fanni, aki nem is emlékszik, hogy hány házat néztek meg, amíg keresték a legjobbat. Mígnem, egyik ingatlannál találkozott egy ingatlanközvetítő hölggyel, aki másnap már hívta is, hogy szerinte megtalálta neki a legmegfelelőbb ingatlant.

– A fő szempontok a következők voltak: nyugalom legyen, tiszta levegő, csend, és több lakást ki lehessen alakítani a házból – mondta Fanni, aki rengeteg ház megtekintése után már nem is reménykedett, hogy rátalál a tökéletesre. A legfontosabb követelmény pedig pont a legutóbbi volt, azaz, hogy három generációs ház legyen, külön lakrészekkel, és ennek nagyon kevés ingatlan tudott megfelelni.

Ez a ház viszont „első látásra szerelem” volt! Tökéletes!

– tette hozzá Fanni, aki azóta is meghatódik minden alkalommal, amikor erre a sorsdöntő pillanatra visszaemlékszik.

A csinos modell saját maga újítja fel az ingatlant, amit tud, megold egyedül (Fotó: Máté Krisztián)

„Biztonságban szeretném őket tudni”

Az új otthonkeresés hátterében Fanniéknál az állt, hogy amellett, hogy a saját csendes családi fészkét is kereste, három különböző generációnak is otthont szeretne biztosítani. A csinos influenszer az okait is elmesélte.

A mama és a papa kislányként sokszor vigyáztak rám, ránk, babáztak velünk. Óvtak, féltettek bennünket. Most eljött az idő, hogy mi vigyázzunk rájuk. Jó lenne, ha újra közelünkben lennének, és még sok mindent szeretnénk megtanulni tőlük

– Már ők sem lesznek fiatalabbak, mindketten elmúltak hetvenévesek. Most még fittek, fiatalosak, de ha szükségük lesz segítségre, akkor mi szeretnénk a támaszuk lenni! – tette fel a releváns kérdést elsősorban saját magának Fanni. Ez, az, amiért édesanyájával, testvérével és nagyszüleivel egyeztetve úgy döntöttek, hogy összeköltözik az egész család.

Karácsonyig mindannyian beköltözünk!

– lelkesedett Weisz Fanni, aki a ház egyik, külön bejáratú részét már nagyrészt fel is újíttatták, azt a részt, ahová a nagymama és a nagypapa érkezik. Fanninak mindennél fontosabb a nagyszülők kényelme, ezért amikor éppen nem a táskabizniszét pörgeti, a háznál intézkedik, hogy mielőbb el tudják foglalni új, közös rezidenciájukat. És ki tudja, lehet, hogy lassan Fanninak is lesz saját családja, akik szintén elférnek majd a közös házban. Addig is, a felújítás ezerrel folyik, hogy a Jézuska már az új címre érkezhessen.