Eljegyezte szerelmét a magyar tévés, januárban érkezik az első gyermekük

Perjési Tamás és Aliz bár régóta ismerték egymást, a szerelem egy véletlen baleset után alakult ki közöttük. Három csodálatos együtt töltött év után a napokban a műsorvezető megkérte párja kezét, hogy mi volt a válasz? Nem is kérdés, hiszen néhány hét múlva megérkezik szerelmük gyümölcse: Tamás Jenő.

– Mindketten egy közös baráti társasághoz tartoztunk, 2020 februárjában egy sporteseményen kezdődött minden. Éppen Valentin-napon, egy ilyen alkalommal Aliz megsérült, próbáltam segíteni mindenben, és a gyakori beteglátogatások alkalmával indult el valami közöttünk. Ezen időszak alatt a barátság szerelemmé alakult – kezdte lapunknak a Hír TV műsorvezetője.

Három éve alkotnak egy párt, a napokban kérte meg Tamás szerelme kezét (Fotó: Szabolcs László)

Az év első felében azonban óriási változás történt az életükben, az első közös gyermeküket várják, január közepén születik meg a kisfiuk. Tamás fejében már jó ideje motoszkált a gondolat, hogy megkéri szerelme kezét, de csak most állt ehhez össze minden momentum.

Beszéltünk már korábban is róla, de szerettem volna megtalálni hozzá az alkalmat, amikor egyáltalán nem számít rá.

– Úgy szerveztem meg, hogy még csak sejtése se legyen róla, és ez sikerült. Október 31-én az egyik kedvenc éttermünkben került sor a lánykérésre. A vacsora után tettem fel a nagy kérdést, és természetesen igen volt a válasz – mesélte nagy mosollyal az arcán Tamás.

Tamás és Aliz január közepén várja első közös gyermekét (Fotó: Szabolcs László)

A fiatalok életének egyik legizgalmasabb időszakát élik, mert azon túl, hogy hamarosan családdá alakulnak, nemrég vették meg az első közös lakásukat, remélhetőleg a kisfiuk már ide érkezik meg.

– A Tamást utánam, a Jenőt pedig nagypapám – akit nagyon szerettem és közel állt hozzám után – kapja a gyermekünk.

Ma volt a 30. heti ultrahangos vizsgálat, és hála istennek minden továbbra is a legnagyobb rendben van a gyerkőccel. Jelenleg másfél kilós baba, szépen növöget.

– A lakásban is megtaláltuk a legmegfelelőbb helyet számára, azonban még a költözés előttünk van. Szeretnénk elfoglalni, mielőtt szül Aliz, de arra is számítanunk kell, hogy nem fog bekövetkezni. Egyelőre a lakásvásárlással kapcsolatos ügyintézés folyik, gyakorlatilag a bankokon múlik minden. Ha minden jól megy, akkor sikerülni fog – árulta el érdeklődésünkre a Hír TV műsorvezetője, majd azt is megosztotta lapunkkal, hogy állnak a babaholmik beszerzésével.

– Nagyon sok mindent kapunk, a környezetünkben, a családon belül, barátoknál több helyen van kisgyerek. Nem állunk rosszul, de Aliznak van egy rendkívül hosszú listája, azon haladunk szépen, és azt pipálgatjuk – mondta mosolyogva a leendő apuka.