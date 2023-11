Egy szál tangában, szinte meztelenül kampányol popsis edzésprogramja mellett a bombanő

Habár Katya Elise Henry két csodás gyermek édesanyja, ez a testén a legkisebb mértékben sem látszik meg. Nem csoda tehát, hogy büszkén, gyakran szinte meztelenül mutogatja magát az influenszer, modell és fitnesztanácsadó.

Most is épp egy 30 napos programot ajánl majdnem 8 milliós követőtáborának, aminek a célja az olyan gyönyörű kerek popsi és formás, izmos combok elérése, mint amilyen neki is van.