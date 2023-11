Dwayne Johnson pénzzel dobálta meg a saját édesanyját, videón a meghökkentő eset

Dwayne Johnson jelenleg Hollywood egyik legsikeresebb színésze, aki szinte folyamatosan szórakoztató, látványos filmekkel ajándékozza meg a közönséget. Olyan alkotásokban láthattuk őt, mint például a Jumanji - Vár a dzsungel, Az Amazonas kincse, A Skorpiókirály, A dzsungeltúra vagy a Black Adam, amiben egy szuperhőst alakított.

Dwayne Johnson / Fotó: AFP

Dwayne Johnson nagyon közel áll az édesanyjához, akinek az utóbbi években házat és kocsit is vett, hogy nyugodt, gondtalan élete legyen. A világsztár rajongói nagyon szeretik az aranyos nénit, akinek most volt a 75. születésnapja, amit természetesen rendesen megünnepelt az egész család – bár történt egy sokak szerint kifejezetten furcsa, döbbenetes dolog is.

Dwayne Johnson megdobálta pénzzel a saját édesanyját a születésnapi buliján.

Elsőre azt hinné az ember, hogy ez egy negatív dolog, és a színész ezzel megalázta az anyukáját, de szerencsére egyáltalán nem így van, ugyanis ez az ő kultúrájukban egy olyan szokás, amivel a szeretetet és a tiszteletet szokták kifejezni egymás iránt az emberek – ennek tudatában nem meglepő, hogy a nő nagyon boldog volt, ráadásul mások is megdobálták őt pénzzel.

Dwayne Johnson nagyon büszke a szamoai gyökereire, és ennek rendszeresen hangot is ad. Most is megosztott egy videót a fent említett esetről, ami első árnézésre tényleg meghökkentő lehet sokak számára, de valójában egy rendkívül pozitív dologról van szó: