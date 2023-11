Letette a drogot és naponta csak egyszer eszik Hujber Ferenc

Hujber Ferit nyáron sikerült hazacsábítania a Bánfalvy Ági–Horváth Csaba-házaspárnak, ugyanis felkérték, hogy szerepeljen a Funny Money című, fergetegesnek ígérkező vígjátékukban. A szerep elvállalásához a színésznek hatalmas átalakuláson kellett átmennie. Hujber az elmúlt egy évben teljesen megújult fizikálisan és szellemileg is, aminek része volt, hogy letette a drogot.

Teljesen új ember lett Hujberből (Fotó: TV2)

– Ez egy folyamat eredménye. Tudatosan készültem a visszatérésre, ezért fizikailag, szellemileg és lelkileg is dolgoztam magamon. Már egy éve nem füvezek, jófiú lettem, vigyázok az egészségemre minden téren. Jól tudok aludni, jó a kedélyem is. A mozgó meditáció az egyik módszerem, naponta tizenöt-tizenhat kilométert gyalogolok. Emellett gyerekkorom óta ott van a böjt a megtisztuláshoz. Most is naponta csak egyszer eszem, és mintegy tizennyolc órát szánok a megtisztulásra – kezdte a hot!-nak a színész.

Feri az elméjét is tréningezi, sokat olvas és szöveget tanul. Bepótolja az elmaradt színházi előadásokat, és a szinkronba is visszafogadták.

– A szinkronizálásnak nagyon örülök, mert volt, hogy linkeskedtem, és több ízben cserben hagytam a csapatot, de megbocsátottak nekem. A legnagyobb bók, amikor azt mondják: „Semmit sem változtál, ugyanaz a mosolygós, fiatal bohém maradtál!” – mondta széles mosollyal.

Felnőttfilmes mellett lett boldog Az utóbbi hónapokban Hujber új feleségétől volt hangos a hazai sajtó. Pontosabban a hölgy múltjától, ugyanis évekkel ezelőtt felnőttfilmekben szerepelt. Lyan Parker művésznő az aktív szakmai években kifejezetten keresettnek számított, a legjobbak között tartották számon, rengeteg felkérése volt. Az ő főszereplésével készült filmeket kapkodták a felhasználók, nem csoda hát, hogy a producerek mindent megtettek annak érdekében, hogy minél több és minél extrémebb film készüljön. Krisztina pedig benne volt a játékban... Az egyik extrém helyen történt – nyilvánvalóan engedély nélküli – forgatásból azonban nagy botrány kerekedett, rendőrségi ügy lett belőle. A Ripost megtalálta a történet bizonyítékait is.

