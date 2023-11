Dér Heni megható vallomása: „Minden családnak ilyen apukát kívánok, mint amilyen az én férjem”

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, Dér Heni júliusban életet adott második gyermekének is, aki ezúttal kislány lett szülétől pedig a Blanka nevet kapta.

Dér Heni már egy ideje a kétgyermekes anyukák életét éli Fotó: Sulyok László

Az énekesnő és férje, Bakos Gergő mellett fiuk, Bendegúz is nagyon várta már, hogy végre megérkezzen a kistesó, így a szülők már két gyermeket is tenyerükön hordozhatnak. Ez azonban Heni saját bevallása szerint már sokkal több szervezéssel is jár, de minden percét élvezik a kedvesével.

Több a szervezés, de minden percét imádja a kettős anyaságnak Dér Heni

Az énekesnő ritkán ad interjút és a családjáról sem szokott nagyon beszélni, ám most kivételt tett a Tények Plusz stábjával és engedett egy kis betekintést az életükbe.

Így, hogy négytagúvá avanzsálódott a család sokkal több logisztikai feladat vár rám a család körül, de nagyon jól vesszük az akadályt és mindenki boldog

– kezdet Heni, majd azt is elmondta, hogy férje rengeteget segít neki, amiért nem is lehetne hálásabb.

Gergőről csak szuperlatívuszokban tudok továbbra is beszélni. Minden családnak ilyen apukát kívánok, mint amilyen az én férjem.

Nézd meg az énekesnő teljesen interjúját, amelyben az anyaság nehézségeibe is beavatja a nézőket: