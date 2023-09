„Annyira köszönöm neked ezt a csodaszép kislányt!” – Dér Heni és férje közösen tartják karjukban a tündéri kis Blankát

Dér Heni júliusban életet adott kislányának, Blankának, így azóta már két gyönyörű gyermek büszke édesanyja. Férjével, Bakos Gergővel nem terveznek itt megállni, idővel ugyanis szeretnének majd egy harmadik csemetét is.

Dér Heni elképesztően élvezi, hogy lányos anyuka lett Fotó: Sulyok László

Az énekesnő és szereleme tavaly karácsonykor jelentették be, hogy kisfiuk, Bendegúz mellé hamarosan érkezik majd egy kistesó is, Blanka megszületése óta pedig egyszerűen nem tudnak betelni a legkisebb csemetével. Heni már azt is kezdi megszokni, hogy lányos anyuka lett, illetve elképesztően hálás azért férjének, hogy egy kislánynak is életet adhatott.

A büszke anyuka erről a legújabb Instagram-bejegyzésében számolt be, méghozzá egy eszméletlen cuki fotó kíséretében, amelyen már Blanka arcát sem titkolják tovább.

Annyira köszönöm neked ezt a csodaszép kislányt!! Bakos Gerely napról napra jobban élvezem a lányos anyaságot is!!

– írta Dér Heni cuki családi fotóhoz, amelyet IDE kattintva nézhetsz meg.