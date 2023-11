Dér Heni bejelentette, vége van: "apa fog besegíteni addig itthon"

Dér Heni már több insta-posztjában kifakadt, hogy mióta kétgyermekes családanya, bizony sok nehézséggel néz szembe. Nagy csodálattal nézi azokat az anyákat, akik mindig szépen ki vannak sminkelve és étterembe járogatnak a gyerekek mellett, ő azonban bevallotta, hogy erre nem képes. Minden erejét és energiáját lefoglalják ugyanis a gyerekek.

Dér Heni nehéz döntést hozott / Fotó: Sulyok László

Azt is elmesélte már, hogy az egyetlen énidős helye a körmös. Ide ugyanis mindig el tudott menni kislányával, Blankával, mert szépen el tudta foglalni magát a kicsi. Vagy aludt, vagy a szőnyegen játszott csendesen. Most azonban ennek az időszaknak is vége: nem járnak többé közösen körmöshöz.

A mostani alkalommal ugyanis a kis Blanka rosszalkodott, lerúgta a zoknit, kidobta a cumiját, belefeküdt a rágóba. Heni emiatt úgy döntött, hogy vége, többé nem viszi magával a kislányt, helyette majd az apja fog rá vigyázni otthon.

