Dér Heni az anyaságról: "mi rontottuk el őket?"

Dér Heni nem is lehetne boldogabb! Csodálatos boldogságban él férjével, Bakos Gergővel, a csodálatos kisfia után pedig nemrégiben megszületett gyönyörű kislánya, Blanka is. A család nagyon élvez minden együtt töltött percet, ugyanakkor a nehézségekről is beszámol az énekesnő.

Dér Heni nagyon boldog / Fotó: Sulyok László

Dér Heni legfrissebb posztjában arról kérdezi az anyukákat, hogy hogy lehet megoldani azt, hogy gyermekkel a karjukon mindig csinosak legyenek, szépen ki legyenek sminkelve és be legyen szárítva a hajuk. Elmondása szerint ugyanis legutóbb Blankával csak a körmösig jutott el, de akkor sem volt kisminkelve, nyálas lett az arca, és hiába volt a kicsin pelenka, koszos lett a pulcsija.

Azt sem érti, hogy tudnak mások kisgyerekekkel minden nap étterembe járni. Ő ugyanis nagyon ritkán tudja ezt megoldani. Ugyanakkor felvetette, hogy talán ott "rontotta el", hogy nem tablettel ülteti a gyerekeket az asztalhoz.

