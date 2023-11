Budapesten áll majd VV Fanni szobra

Május közepén húsz évre börtönbe zárták B. Lászlót, akit másodfokon is elítélt a Fővárosi Ítélőtábla VV Fanni meggyilkolása miatt. Az emberölést nem volt egyszerű bebizonyítania az ügyészségnek, hiszen a fiatal lány holtteste vagy akár a maradványai nem kerültek elő - és valószínűleg soha nem is fognak - így csakis közvetett bizonyítékok alapján sikerült rekonstruálni a történteket. Mint kiderült, Fannit nyereségvágyból ölte meg az alkalmi ismerőse, aki tudomást szerzett arról, hogy a lánynál nagy mennyiségű készpénz van a lakásban. Az egykori valóságshow szereplő plasztikai műtétre gyűjtött, azért vette ki a bankból azt a 4,5 millió forintot. A gyilkosságot követően B. László pánikba esett és otthagyta a pénzt a gyilkosság helyszínén a lakásban, a nyomozás során a rendőrség az összeget bűnjelként lefoglalta. Ezt a pénzt kapták most kézhez Fanni szülei, akik szobrot kívánnak emeltetni belőle, a lányuk emlékére...

Novozánszki Fanni 1993 - 2017

Nehéz ügy

VV Fanni gyilkossági ügye egy nagyon bonyolult és nehezen feldolgozható bűnügy volt, köszönhetően az ijesztően higgadt és összeszedett elkövetőnek, B. Lászlónak, aki az első perctől kezdve kategorikusan tagadta a bűncselekmény elkövetését. A felmentéséért szó szerint mindent megtett, megpróbálta Novozánszki Fanni legjobb barátnőjét is gyanúba keverni, illetve - ez már a nyomozás során derült ki - napokon át tervezte és végül kivitelezte a holttest eltüntetését. A bizonyítékok alapján a fiatal lány élettelen teste legalább két napig feküdhetett egy bérelt autó csomagtartójában... Az ügyben pedig a legszomorúbb, hogy végig a közel hat éven át tartó tárgyalássorozat alatt ott ültek a teremben VV Fanni szülei, akiknek végig kellett hallgatniuk minden szívbe markoló és sokkoló részletet.

B. László a másodfokú ítélethirdetése pillanatában a Fővárosi Ítélőtáblán Fotó: Végh István

Szobor készül

A lakásban talált és a nyomozáskor lefoglalt pénz egy része forintban volt, a többi külföldi valutában. A Bors információi szerint a szülők most, az ügy lezárásaként a forintot kapták meg, a valutához külön számlát kell nyitniuk. És, hogy mit vesznek a pénzből, amit látni sem akarnak? Lapunk értesülései szerint emlékhelyet szeretnének csináltatni. Egy szobrot Fanniról, hogy sose felejtse el a világ, hogy élt egy fiatal lány, aki senkinek sem ártott, de egy kapzsi férfi egyszerűen eltörölte őt a föld színéről.

A Bors úgy tudja, hogy a mellszobor Budapesten áll majd, közel ahhoz a 13. kerületi házhoz, ahol a fiatal nőt meggyilkolták.